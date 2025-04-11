Фактически этот метод заключается в рекламной кампании и выделении каждому жителю острова по 10 тысяч долларов в год.

Фото: AP Photo/Chris Szagola

Ещё до своего вступления в должность американский президент Дональд Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии, поскольку крупнейший в мире остров, расположенный в арктических широтах, необходим Америке. Свои претензии Трамп мотивировал необходимостью обеспечения национальной безопасности США и исключительно ради "свободного мира". Политик заявил, что в районе острова постоянно находятся российские и китайские корабли.

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На самом деле Трамп откровенно лукавил, у Штатов и так есть военная база на острове, для обеспечения той самой "национальной безопасности" её достаточно немного расширить. Интерес Вашингтона состоит к получению неограниченного доступа к богатейшим запасам полезных ископаемых острова.

В настоящее время давняя цель Трампа о присоединении Гренландии, которая находится под юрисдикцией Дании, перешла из разряда риторики в государственную политику Штатов, поскольку Белый дом разработал официальный план по приобретению острова у Дании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Как говорится в материале издания, Совет национальной безопасности США собирался несколько раз для того, чтобы превратить заявления Трампа в действия, после чего направил конкретные инструкции нескольким подразделениям правительства.

Фото: AP / Евгений Малолетка

Отмечено, что полные детали плана пока неизвестны. Но, как заявил неназванный чиновник, несмотря на слова Трампа о применении силы, в ходе обсуждений в Совете национальной безопасности никогда не рассматривались военные варианты. Вместо этого администрация Трампа делает ставку на "убеждение", а не на принуждение. Усилия направлены на связи с общественностью, чтобы убедить население Гренландии (57 тысяч человек) в необходимости изъявить желание присоединиться к США.

Ещё один чиновник, знакомый с ситуацией, заявил, что советники Трампа рассматривали возможность проведения рекламных кампаний в социальных сетях для формирования нужного общественного мнения среди населения острова. По словам чиновника, в информационную кампанию США будет включен необычный призыв к общему наследию гренландцев с коренным народом инуитов Аляски. Инуиты Гренландии являются потомками людей, мигрировавших с Аляски сотни лет назад, а официальный язык острова происходит от диалектов инуитов, возникших в арктической части Канады.

Советники Трампа также стали публично говорить, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, и только Штаты могут "защитить" остров от "посягательств" со стороны России и Китая. Кроме того, в Вашингтоне заявляют, что только Америка поможет гренландцам "разбогатеть".

The New York Times также сообщает, что администрация Трампа также изучает финансовые стимулы для гренландцев, включая возможность замены субсидий в размере 600 миллионов долларов, которые Дания выделяет острову, ежегодной выплатой в размере около 10 тысяч долларов на каждого гренландца. По мнению некоторых американских чиновников эти расходы можно компенсировать за счёт новых доходов от добычи природных ресурсов Гренландии, в число которых входят редкоземельные металлы, медь, золото, уран и нефть.