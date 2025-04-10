Европа продолжает тратить российские деньги.

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Страны коллективного Запада долго думали, что делать с суверенными активами России, размещёнными на зарубежных счетах и замороженными после начала СВО. Варианты предлагались разные. Некоторые государства предлагали отдать эти средства Украине, другие остерегались такого шага, предупреждая, что он будет иметь очень серьёзные последствия для самих европейских государств. Однако на Западе пришли к "компромиссу", решив использовать только проценты, набежавшие на российские средства. При этом западные политики мотивировали это решение тем, что проценты якобы не принадлежат России. Это всё равно, что заявить клиенту банка, что он не имеет прав на проценты от своего вклада.

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Стало известно, что Европейский союз перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России в рамках инициативы ERA – Extraordinary Revenue Acceleration (Экстраординарное увеличение доходов). Соответствующее заявление в своём телеграм-канале сделал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

ЕС перечислил Украине 1 млрд. евро в рамках инициативы ERA. Об этом было объявлено во время нашей встречи с комиссаром ЕС по экономике и промышленности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

Также премьер-министр Украины отметил, что это уже третий транш, предоставленный Евросоюзом в рамках инициативы ERA. Всего европейские союзники уже перечислили Киеву 5 миллиардов евро.

Осенью 2024 года лидеры стран Большой семёрки (G7) договорились о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. США обязались выделить 20 миллиардов, а остальные 30 миллиардов должны совместно выделить государства G7 и ЕС. Обслуживание этого кредита будет осуществляться за счёт будущих процентов от замороженных активов России.

Шмыгаль подчеркнул, что главным приоритетом для Киева в данном вопросе является полная конфискация замороженных активов России, которые "должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины".

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 миллиардов долларов в феврале 2022 года. Из них около 6 миллиардов находятся на счетах в США, а большая часть средств храниться на счетах финансовых учреждений стран Европы.