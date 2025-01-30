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crazycat21
Франция заказала ещё 100 танков Leclerc XLR для усиления своей армии
"Новые" танки будут получены в ходе модернизации имеющихся Leclerc. Программа должна быть завершена к 2035 году.

Основной боевой танк Leclerc XLR. Фото: KNDS

Генеральная дирекция по вооружению Министерства обороны Франции (DGA) объявила о заказе на ещё 100 основных боевых танков Leclerc XLR, в результате чего общее количество модернизированных машин данного типа во французских вооружённых силах достигнет 200 единиц. Об этом сообщает Army Recognition.

Новый заказ последовал за предыдущими, размещёнными в 2021 и 2022 годах, каждый из них включал по 50 танков. Всего на конец 2024 года французская армия получила 34 модернизированных Leclerc XLR, последний такой танк был передан военным 10 декабря 2024 года.

Работы по модернизации боевой технике производятся на предприятии KNDS France в Роанне в департаменте Луара. Целью программы является продление срока службы танков Leclerc до принятия на вооружение перспективного "танка будущего" – основной наземной боевой системы (MGCS, Main Ground Combat System). Вооружённые силы Франции планируют модернизировать 160 танков Leclerc у концу 2030 года, ещё 40 единиц будет пройдут программу обновления к 2035 году.

Танки Leclerc XLR будут оснащены самыми передовыми системами для улучшения их боевых возможностей. Среди этих усовершенствований интеграция технологий программы SCORPION, которые позволяют в режиме реального времени обмениваться тактическими данными с другими машинами, такими как многоцелевой бронетранспортёр Griffon, бронированная разведывательная машина Jaguar и многоцелевой бронеавтомобиль Serval. Танки будут оснащены новейшей системой боевой информации (SICS), программно-определяемыми радиостанциями CONTACT и системами спутниковой навигации GPS, что сделает их неотъемлемой частью современной боевой сети.

Основной боевой танк Leclerc XLR. Фото: Министерство обороны Франции

Leclerc XLR – основной боевой танк третьего поколения, собственной, французской разработки. Он отличается  высокой мобильностью, значительной огневой мощью и улучшенной защитой. Комплекс вооружения состоит из 120-мм гладкоствольной пушки с автоматом заряжания [дальность стрельбы до 4000 метров], 12,7-мм спаренного пулемёта и пулемёта калибра 7,62 мм в дистанционно управляемом боевом модуле. Такой комплект вооружения позволяет Leclerc XLR бороться с различными типам угроз на поле боя, будь то танки, лёгкая бронетехника или пехота противника.

Танк имеет сварной броневой корпус, который дополнен пассивной бронёй и навесными защитными решётками. Эти элементы обеспечивают повышенную устойчивость к современным угрозам, включая самодельные взрывные устройства (СВУ) и противотанковые боеприпасы. Кроме того Leclerc XLR получил систему оповещения о лазерном облучении и "глушитель" BARAGE, который защищает танк от электромагнитных угроз и минных атак.

Leclerc XLR может разгонятся до 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием и до 50 км/ч в условиях бездорожья. Запас хода по топливу составляет 615 километров, что делает танк идеальным боевым инструментом для длительных войсковых операций. Сочетание инерциальной навигационной системы (ИНС) и системы спутниковой навигации GPS обеспечивает точное позиционирование танка в любое время. Экипаж машины состоит из трёх человек: командира, наводчика и механика-водителя.

Длина танка Leclerc XLR составляет 6,88 метра, высота – 2,53 метра по верху башни. Снаряженная боевая масса – 57 тонн, что делает французский танк одним из самых тяжёлых в мире. Такие размеры и масса в сочетании с его техническими характеристиками обеспечивают танку "большую устойчивость" и оптимальную защиту на поле боя.

Система управления огнем также была модернизирована, что позволяет Leclerc XLR стрелять новыми типами боеприпасов. Также танк получит новую дистанционно управляемую башню, разработанную в рамках франко-бельгийского партнерства CaMo. Вероятно, в данном случае речь идёт о дистанционно управляемом боевом модуле [прим.]. Начиная с 2028 года обновленные танки Leclerc XLR также получат новые цифровые прицелы, что еще больше повысит их боевую эффективность.

Все "новые" танки Leclerc XLR будут перестроены из уже имеющихся на вооружении французской армии, потому что строить новые боевые машины слишком дорого даже для Франции.

#новости #армия #оружие #военные новости #танки #франция #бронетехника #leclerc xlr
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