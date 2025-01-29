Такое заявление сделал глава МИД страны.

Столица Гренландии город Нуук. Фото: Julia Wäschenbach / dpa / Global Look Press

Ещё до вступления в должность, президент США Дональд Трамп заявил, что желает чтобы остров Гренландия, который в настоящее время является автономной территорией Дании, перешёл под контроль Штатов. При этом он ясно дал понять, что не исключает экономических или военных методов воздействия на Копенгаген, если последний не проявит покладистость в данном вопросе.

Как заявил Трамп, вопрос контроля над самым большим островом на планете – это вопрос национальной безопасности США. На самом деле американский президент сказал не всю правду. Военная база на острове у Штатов и так имеется, для контроля над Арктическим сектором её просто можно расширить при необходимости. Проблема в другом, а именно в богатейших запасах полезных ископаемых острова, которые Вашингтон очень хочет разрабатывать. Вот она – настоящая "национальная безопасность" США.

Недавно состоялся телефонный разговор премьер-министра Дании Метте Фредериксен и Дональда Трампа. Диалог продолжался 45 минут. Премьер Дании предлагала американскому президенту совместные проекты в области безопасности и добычи природных ресурсов. Но Трамп был неумолим, он требовал контроль над островом.

После этого глава датского правительства совершила небольшое турне в Европу, чтобы заручиться поддержкой ведущих европейских политиков. Для начала она направилась в Берлин, где провела встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Следующим пунктом поездки значился Брюссель, где Метте Фредериксен должна была встретиться с генсеком НАТО Марком Рютте.

Пока неизвестно, с каким результатом закончились эти визиты главы датского правительства, однако позитивные сигналы для Копенгагена всё же есть. По крайней мере, на словах. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, Франция и Дания обсудили вопрос отправки войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию. Соответствующее заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французской радиостанции Sud Radio.

Отвечая на вопросы о возможности отправки войск в Гренландию, политик сказал, что Франция начала обсуждать развертывание войск с Данией, но последняя не желает продолжать реализацию этой идеи. Комментарий Барро прозвучал в тот момент, когда Фредериксен совершала своё европейское турне, чтобы заручиться поддержкой союзников.

"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад... никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы", – сказал Жан-Ноэль Барро.

Французский министр также сообщил, что в ходе недавней встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, проходившей в Брюсселе, его коллеги выразили "очень решительную поддержку" Копенгагену и готовы рассмотреть отправку войск в Гренландию "в случае необходимости". Однако Барро отметил, что не верит в то, что США вторгнуться в Гренландию.

"Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", – сказал он.

Неужели коллективные европейцы намерены конфликтовать с Штатами? Сомнительно. Да и главе МИД Франции следовало бы немного быть поосторожнее со своей уверенностью. Пока неизвестно, что задумал Трамп.