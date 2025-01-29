Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Франция выразила готовность с согласия Дании отправить войска в Гренландию
Такое заявление сделал глава МИД страны.

Столица Гренландии город Нуук. Фото: Julia Wäschenbach / dpa / Global Look Press

Ещё до вступления в должность, президент США Дональд Трамп заявил, что желает чтобы остров Гренландия, который в настоящее время является автономной территорией Дании, перешёл под контроль Штатов. При этом он ясно дал понять, что не исключает экономических или военных методов воздействия на Копенгаген, если последний не проявит покладистость в данном вопросе.

Как заявил Трамп, вопрос контроля над самым большим островом на планете – это вопрос национальной безопасности США. На самом деле американский президент сказал не всю правду. Военная база на острове у Штатов и так имеется, для контроля над Арктическим сектором её просто можно расширить при необходимости. Проблема в другом, а именно в богатейших запасах полезных ископаемых острова, которые Вашингтон очень хочет разрабатывать. Вот она – настоящая "национальная безопасность" США.

Недавно состоялся телефонный разговор премьер-министра Дании Метте Фредериксен и Дональда Трампа. Диалог продолжался 45 минут. Премьер Дании предлагала американскому президенту совместные проекты в области безопасности и добычи природных ресурсов. Но Трамп был неумолим, он требовал контроль над островом.

После этого глава датского правительства совершила небольшое турне в Европу, чтобы заручиться поддержкой ведущих европейских политиков. Для начала она направилась в Берлин, где провела встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Следующим пунктом поездки значился Брюссель, где Метте Фредериксен должна была встретиться с генсеком НАТО Марком Рютте.

Пока неизвестно, с каким результатом закончились эти визиты главы датского правительства, однако позитивные сигналы для Копенгагена всё же есть. По крайней мере, на словах. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, Франция и Дания обсудили вопрос отправки войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию. Соответствующее заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французской радиостанции Sud Radio.

Отвечая на вопросы о возможности отправки войск в Гренландию, политик сказал, что Франция начала обсуждать развертывание войск с Данией, но последняя не желает продолжать реализацию этой идеи. Комментарий Барро прозвучал в тот момент, когда Фредериксен совершала своё европейское турне, чтобы заручиться поддержкой союзников.

"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад... никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы", – сказал Жан-Ноэль Барро.

Французский министр также сообщил, что в ходе недавней встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, проходившей в Брюсселе, его коллеги выразили "очень решительную поддержку" Копенгагену и готовы рассмотреть отправку войск в Гренландию "в случае необходимости".  Однако Барро отметил, что не верит в то, что США вторгнуться в Гренландию.

"Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", – сказал он.

Неужели коллективные европейцы намерены конфликтовать с Штатами? Сомнительно. Да и главе МИД Франции следовало бы немного быть поосторожнее со своей уверенностью. Пока неизвестно, что задумал Трамп.

#новости #сша #германия #евросоюз #европа #франция #дания #мир #гренландия #войска
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фотографиях китайского истребителя J-XDS обнаружены подвижные законцовки крыла
2
Samsung добавила в Galaxy S24 Ultra режим камеры Ocean Mode
3
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
7
Завод «Саста» в этом году начнёт серийное производство пятиосевых станков для нужд авиастроения
+
НАСА завершает ключевые испытания «бесшумного» сверхзвукового самолета X-59
+
Новая китайская алюминиево-ионная батарея теряет только 1% мощности за 10 000 циклов зарядки
1
В России был замечен ракетный комплекс, замаскированный под гражданский грузовик
+
Nvidia прекращает поддержку ряда старых видеокарт, включая легендарную GTX 1060
10
Несмотря на то, что GeForce RTX 5090 будет стоит от $2000, производители получат низкую прибыль
5
Процессоры AMD Ryzen 200 будут использовать сокет FP8, стартовую линейку может пополнить Ryzen 7 255
7
В Канаде создали новый материал такой же прочный, как сталь, и лёгкий, как пенополистирол
2
Игроки не смогут купить видеокарты NVIDIA RTX 50 по рекомендованной цене
6
В Третьяковской галерее начала работу выставка, посвященная творчеству Франциско Инфанте
+
В США технологические компании хотят подключать ЦОД напрямую к электростанциям – энергетики против
+
За минувший год BYD стал лидером на китайском рынке по общей выручке
+
Энтузиасты изучили библиотеку AMD FSR 4, подтвердив совместимость только с видеокартами RDNA 4
8
Первоначальный тест показывает, что серверные процессоры Zen 4 могут работать в настольных ПК с AM5
+
Зарубежный ритейлер подтвердил наличие Radeon RX 9000 и рассказал о ценовой стратегии AMD
6
OPPO патентует инновационную технологию измерения артериального давления для смарт-часов
1
Эфиопия потребует от Великобритании вернуть похищенные в 19 веке сокровища
+

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
6
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
42
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
8
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
75
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
9
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
14
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
+
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1

Сейчас обсуждают

zukoZL
08:00
пользуюсь StableBit DrivePool рейд ваш нафиг ненужон.jpg
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
seedkls
07:53
Киберпанк и на планшете с 8+ген1 за 29к в 30фпс идти может. Winlator не самый лучший эмуль по производительности
Read Dead Redemption 2 смогли запустить на Snapdragon 8 Elite с низкими настройками графики
Kommunist7304
07:27
А RTX 5010 будет с 32Гб видеопамяти, правда DDR3 и шиной 64бит.
NVIDIA выпустит две версии RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти
Anton1978
07:07
Codegen 480w хоть и старичок ну жару даст многим новичкам так скажем...Отличные были блоки жаль сейчас таких уже не делают=\
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
Олег Конопелько
07:04
Ну не сравнивай карту за 130 к и 250 к минимум.
Энтузиасты изучили библиотеку AMD FSR 4, подтвердив совместимость только с видеокартами RDNA 4
Руслан Тумов
06:55
Главное, чтобы белых побольше увольняли, негров оставляли, так победят
Meta* уволит 10 тысяч сотрудников
lucul
06:52
И это есть хорошо.
В России запустят производство пятиосевого обрабатывающего центра
Руслан Тумов
06:52
Неуч ещё и не сообразил, что "своём" там лишнее.
Уничтожена критическая инфраструктура Новомосковска, но человеческих жертв нет
Сергей Куренков
06:48
Ну и статья......просто капец....Вселенная Сталкер огромная, а в литературе вообще бесконечная и крайне интересная. Но автор - книг не читал))) Модов на игру много, и есть в сети списки топ сюжетные ...
Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
Алексей Сизиков
06:41
У нас таких цен (350 зелёных за 50 диагональ)не будет, единственное что доступно в пределах этой суммы 43 дюймовые от TCL и Hisense, Haier, Hyundai и всякие прочие ноунеймы
TCL представила линейку телевизоров Ffalcon Thunderbird Crane 6 25 Mini LED с ценами от $355
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем