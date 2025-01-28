Применялись ракеты Ghaem и Almas, выпущенные с беспилотников. Также в арсенале Ирана есть ракеты с дальностью пуска более 1000 километров, оснащённые ИИ.

Иранская ракета Fateh-110. Фото: Creative Commons

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана развернул ракеты с поддержкой технологии искусственного интеллекта в ходе военных учений в районе Персидского залива. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает Defense Post.

Военно-морские силы КСИР выпустили ракеты Ghaem и Almas, оснащённые искусственным интеллектом, с усовершенствованных беспилотников Mohajer-6 и Ababil-5", – говорится в сообщении информационного агентства IRNA.

В сообщении также указано, что выпущенные в ходе учений ракеты "успешно уничтожили условные цели противника".

Ghaem и Almas – высокоточные ракеты, разработанные Министерством обороны Ирана.

Defense Post сообщает, что КСИР начал серию военных учений на юго-западе Ирана ещё в пятницу, 24 января. Они проходят в том числе в провинциях Бушер и Хузестан, а также в водах Персидского залива. На территории этих провинций основные нефтяные и нефтехимические предприятия Ирана, а в Бушере также находится атомная электростанция.

Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири сообщил агентству IRNA, что в ходе учений отрабатывалась защита этих объектов, при этом он сослался на "чувствительные позиции". Тангсири также заявил, что Иран производит крылатые ракеты с дальностью полета более 1000 километров, которые оснащены технологией искусственного интеллекта.

Defense Post отмечает, что развёртывание ракет произошло всего спустя несколько месяцев после того, как верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал власти Ирана "освоить искусственный интеллект". Испытание ракет также состоялось через несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа, который известен политикой "максимального давления" на Иран еще по своей первой каденции, завершившейся в 2021 году.

23 января Трамп заявил, что надеется избежать ударов по иранским ядерным объектам, призвав Тегеран "к сделке"