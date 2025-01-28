Стоимость этих запасов Муженко оценил в 25 триллионов гривен.

В последнее время всё больше разговоров о возможных переговорах для урегулирования конфликта на Украине. Прежде всего все эти дебаты связаны с обещанием президента Трампа положить конец противостоянию. При этом сами Штаты пока не предоставили какой-либо внятный план урегулирования, способный устроить Россию. В то же время Киев демонстрирует намерения по срыву возможного переговорного процесса.

ВС РФ полностью владеют ситуацией в зоне проведения спецоперации. Российские войска продолжают наступление по всем направлениям, а Украина продолжает терять территории и населённые пункты, а вместе с ними и богатейшие природные ресурсы. Точнее, она уже потеряла половину из них. Соответствующее заявление сделал бывший главком ВСУ Виктор Муженко, занимавший свой пост с июля 2014 года по май 2019 года.

По его словам, которые цитирует издание «Страна», стоимость природных ресурсов на территориях, находящихся под контролем ВС РФ, составляет 25 триллионов гривен [595,4 миллиарда долларов, прим.].

"Я говорю, например, об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются. На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы, полезных ископаемых. Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов. По-моему, общая цифра там 15 триллионов! Были там разные оценки. Там больше 20, 25 триллионов", – сказал Муженко.

По версии экс-главкома, контроль над территориями с такими запасами ресурсов позволит России покрыть все затраты на проведение специальной военной операции. Причём в многократном размере. Также он заявил, что «заморозка» конфликта больше выгодна России, чем Украине.

В данном случае бывший главком ВСУ не прав дважды.

Во-первых, он как бы намекает, что Россия якобы могла начать специальную операцию из-за ресурсов. Совершенно неверное и необоснованное утверждение. Причины начала специальной военной операции были неоднократно озвучены президентом России. Запад просто отказался предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности. А ресурсов у России предостаточно и своих.

Во-вторых, «заморозка» конфликта абсолютно невыгодна России, поскольку она даст возможность Украине восстановиться и подготовиться к реваншу. Можно не сомневаться, что Киев использует такую возможность. А за это время Запад может обеспечить Украину вооружением.