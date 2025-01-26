По версии Элины Валтонен, необходимо пересмотреть решения, которые ранее были недоступны.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото: Mikko Ahmajärvi / Yle

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в эфире государственной телерадиокомпании Yle прокомментировала деятельность так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть, и недавние обрывы подводных кабелей в Балтийском море.

Глава финского внешнеполитического ведомства заявил, что её страна совместно с другими государствами Евросоюза изыскивает способы "уточнить интерпретацию морского права для внедрения новых ответных мер" [в отношении "теневого флота", прим.]. Кроме того, идёт поиск мер для противодействия гибридным угрозам.

Валтонен выразила благодарность финским властям [силовым ведомствам, прим.] за их оперативное сотрудничество и готовность к действиям при задержании и расследовании инцидента с танкером Eagle S. Как подчеркнула министр, необходимо соблюдать принцип верховенства права. Также она сообщила, что юристы стран Евросоюза обсуждают меры против "теневого флота" России. То есть в отношении тех танкеров, которые осуществляют транспортировку российской нефти.

"На саммите НАТО в Финляндии две недели назад мы сосредоточились на защите критической инфраструктуры, особенно подводной, и договорились о дальнейших действиях", – заявила она.

Глава МИД Финляндии сказала, что необходимо следовать международному морскому праву, но при этом не следует принимать поспешных действий. Она указала на необходимость пересмотра решений, которые ранее, в другой ситуации с безопасностью, "были недоступны".

Она отметила, что теперь существует возможность обосновать и расширить правовые интерпретации. В качестве примера Валтонен привела ответ Финляндии на направляемую миграцию со стороны России.

Если переводить заявление главы МИД Финляндии с дипломатического языка на общедоступный, то страны Евросоюза хотят переписать международное морское право под свои требования, "под себя". Это необходимо для того, чтобы они могли безбоязненно и безнаказанно под надуманными предлогами задерживать танкеры с российской нефтью. То есть Финляндия и прочие страны Европы подумывают о том, как заняться пиратством на государственном уровне.