Это 170-мм самоходные гаубицы Koksan, РСЗО калибра 240 мм и баллистические ракеты KN-23.

170-мм самоходные пушки армии КНДР. Фото: KCNA (ЦТАК)

Источники в военной разведке Украины сообщили, что Россия получит от КНДР значительную поддержку в виде 170-мм артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов. Об этом пишет издание Military Watch (MW).

В 2025 году КНДР может передать России приблизительно 120 самоходных пушек М1989 Koksan калибра 170 миллиметров, 120 реактивных систем залпового огня калибра 240 миллиметров и 150 оперативно-тактических баллистических ракет KN-23. В последнем случае не указано, идёт ли речь только о ракетах или о ракетных комплексах [прим.].

Ракеты этих систем ценятся за более крупную и мощную боеголовку и большую дальность, чем у российских ОТРК "Искандер". Самоходные 170-мм пушки Koksan якобы "были замечены" на фронте в ноябре того же года. Максимальная дальность стрельбы такого орудия достигает 65 километров.

По информации Military Watch, до февраля 2022 года Северная Корея (КНДР) обладала более разнообразным ракетным арсеналом по сравнению с тем, что имелся у России, а также довольно многочисленными подразделениями ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Это позволило Пхеньяну оказать Москве серьёзную военную помощь. Согласно оценкам, к концу 2024 года Россия якобы получила от КНДР более 6 миллионов артиллерийских снарядов.

По версии Military Watch, северокорейские системы вооружения якобы "имеют преимущество" над российскими аналогами. В качестве примера приводится мобильный противотанковый комплекс Bulsae-4 с дальностью пуска ракеты 10 километров. Также указано, что появились кадры, которые якобы демонстрируют развёртывание северокорейских баллистических ракет средней дальности Pukkuksong-2 на территории России. Такие ракеты позволяют держать под прицелом всю Европу. Однако заявления экспертов Military Watch толком ничем не подкреплены.