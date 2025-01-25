Это довольно крупный корабль, сопоставимый по размерам с китайскими эсминцами старых типов.

Фрегат Luohe , построенный по проекту Тип 054B. Фото: Pu Haiyang / Xinhua via AFP

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ввели в эксплуатацию свой первый фрегат с управляемыми ракетами проекта Тип 054B ­– CNS Luohe ("Лохэ"). Торжественная церемония передачи корабля в состав ВМС состоялась в провинции Шаньдун. Фрегат, построенный дочерней компанией государственной Китайской государственной судостроительной корпорации Hudong-Zhonghua Shipbuilding, был передан флоту Северного моря. Об этом сообщают профильные ресурсы.

Как заявил Сяо Лян, старшего научного сотрудника судостроительной отрасли Китая, фрегаты проекта Тип 054B являются крупнейшим классом фрегатов ВМС НОАК. По своим габаритам они почти соответствуют размерам старых эсминцев китайского флота.

"Большие размеры позволяют брать больше боеприпасов и топлива, а также означают, что этот новый класс имеет больший потенциал для дальнейшей модернизации", – сказал Сяо Лян.

При этом он добавил, что большая полётная палуба фрегата [и ангар, прим.] позволяет ему нести средний вертолёт Harbin Z-20 для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок противника.

В НАТО и США фрегаты проекта Тип 054B классифицировали как Jiangkai III ("Цзянкай III"). Второй такой корабль находится в стадии строительства.

Новейший класс кораблей типа 054B основан на конструкторском заделе фрегатов типа 054A, уже стоящих на вооружении ВМС НОАК. Новый корабль будет применяться как для решения противолодочных задач, так и для обеспечения противовоздушной обороны.

Первый китайский фрегат проекта 054B, Luohe. Фото: CCTV / соцсети

Хотя конкретный характеристики нового китайского фрегата не разглашаются, многие эксперты считают, что его водоизмещение составляет около 5000 тонн. Согласно данным британского профильного издания Janes, проанализировавшего спутниковые снимки, длина корабля Luohe составляет 147 метров, а максимальная ширина – 17 метров.

Что касается вооружения корабля, то на фотографиях, опубликованных НОАК, видны вертикальная пусковая установка для ракет на 32 ячейки, восемь противокорабельных ракет, 100-миллиметровая универсальная пушка и несколько систем ближнего боя.

Алекс Лак, военный аналитик, специализирующийся на Военно-морском флоте Китая, предположил, что фрегат "Лохэ", вероятно, оснащён отечественными системами вместо систем российского производства. Среди нового оборудования, которые удалось выявить эксперту, – сенсорная решетка, включающая двухсторонний вращающийся радар с электронным сканированием и систему радиоэлектронной борьбы. Алекс Лак также упомянул, что фрегат вооружён усовершенствованными зенитными ракетами HQ-16, совместимыми с новыми радарами.