Соглашение позволит создать 1000 дополнительных рабочих мест.

Многоцелевая атомная подводная лодка класса Astute. Фото: Королевский флот Великобритании

Правительство Великобритании объявило о заключении соглашения с производителем двигателей Rolls-Royce на обслуживание и поддержку атомных подводных лодок Королевского флота, что рассматривается как стимул для экономического роста и национальной безопасности. Об этом сообщает Defense Post.

В заявлении правительства страны говорится, что многолетний контракт стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов (11 миллиардов долларов) позволит создать в Великобритании более 1000 дополнительных рабочих мест и позволит сохранить рабочие места ещё 4000 британцев. Defense Post отмечает, что после возвращения к власти в июле 2024 года лейбористы поставили рост экономики Великобритании в первую строчку своих планов, но пока не выполнили свое обещание.

"Эти инвестиции в оборону Великобритании обеспечат долгосрочный стимул для британского бизнеса, рабочих мест и национальной безопасности. Мы показываем, что оборона может стать двигателем роста, а также повысить отдачу от денег налогоплательщиков", – сказал министр обороны Джон Хили.

Своё заявление глава британского оборонного ведомства сделал перед посещением завода Rolls-Royce по производству ядерных реакторов в Дерби, центральная Англия. Министр также добавил, что национальная безопасность является основой плана реформ, проводимых правительством, и это наглядно демонстрирует приверженность действующего кабинета министров ядерному сдерживанию Великобритании, которое является главной страховкой страны "в более опасном мире".

Согласно данным британского правительства, за счёт экономии сделка принесет налогоплательщикам выгоду в размере более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Стив Карлье, президент Rolls-Royce Submarines, заявил, что восьмилетний контракт позволяет компании "инвестировать в необходимые навыки, оборудование и мощности, чтобы внести свой вклад в защиту интересов Великобритании внутри страны и за рубежом".

Defense Post отмечает, что контракт с Rolls-Royce был подписан после того, как Великобритания и Германия заявили о том, что немецкие противолодочные самолёты будут базироваться на британских базах в рамках «важного соглашения».