Испытания на руление с максимальной загрузкой подтвердили надёжность дрона "в сложных транспортных условиях".

Транспортный беспилотник CH-YH1000 во время испытаний на руление. Скриншот видео CH UAV / соцсети

Транспортный дрон CH-YH1000, разработанный китайской компанией Aerospace CH UAV Co Ltd, недавно завершил испытание на руление с полной загрузкой в реальных условиях эксплуатации в аэропорту Чжанхэ города Цзинмэнь, провинция Хубэй. Испытание, проведённое 19 января, ознаменовало собой важный шаг в разработке этого беспилотного летательного аппарата, предназначенного для перевозки грузов, оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и выполнения военных задач. Соответствующую информацию приводят профильные СМИ.

Во время испытаний беспилотник CH-YH1000 перемещался по взлётно-посадочной полосе аэропорта с полной загрузкой. При этом проводилась проверка функциональности основных систем летательного аппарата, таких как двигатель и тормоза. Также проверялась способность дрона осуществлять манёвры на малой скорости. Беспилотник продемонстрировал отличную устойчивость и способность плавно регулировать свою скорость, подтвердив свою надёжность «в сложных транспортных ситуациях».

Целью проведённого испытания являлось моделирование нормальных условий эксплуатации беспилотного самолёта, включая взлёт и посадку, для того чтобы убедиться, что он может эффективно функционировать в различных условиях и ситуациях. После успешного испытания инженеры компании Aerospace CH UAV Co Ltd заявили, что корректировки перед первым полётом CH-YH1000 будут внесены дополнительные корректировки. Первый полёт беспилотника запланирован на ближайшие месяцы.

Грузоподъёмность CH-YH1000 составляет 1000 килограммов, что делает его ключевым игроком в логистических операциях, особенно если это миссии гуманитарного или военного характера. Дрон предназначен для транспортировки тяжёлых грузов при низком потреблении энергии, что позволяет выполнять длительные перелёты. Беспилотник способен находиться в воздухе 10 часов, что делает его весьма конкурентоспособным в своем классе.

Максимальная взлётная масса CH-YH1000 – 2300 килограммов, максимальная скорость полёта – 200 км/ч, потолок полёта – 8000 метров. Такие характеристики делают беспилотник пригодным для выполнения широкого спектра задач в зонах военных конфликтов или в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Летательный аппарат приспособлен для эксплуатации с коротких взлётно-посадочных полос в районах со сложным рельефом. И это одно из главных его преимуществ.