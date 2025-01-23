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crazycat21
США в три раза нарастили выпуск стволов для 155-мм гаубиц из-за конфликта на Украине
Только выпуском этих стволов занимается всего одно предприятие, что повышает стратегические риски.

Производство артиллерийских стволов на предприятии Watervliet Arsena. Фото: Армия США

Предприятие Watervliet Arsenal из Олбани, штат Нью-Йорк, является единственным заводом в США, который производит стволы для артиллерийских систем и танковых пушек. За последние три года выпуск продукции на предприятии вырос в три раза. Этот рост был обусловлен растущим спросом на артиллерийские системы из-за военной помощи, которую США оказывают Украине. Об этом сообщает Army Recognition.

Watervliet Arsenal производит стволы для пушек танков M1 Abrams, самоходных 155-мм гаубиц M109 Paladin и легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 миллиметров. Гаубицы M777, широко применяющиеся в конфликте на Украине, продемонстрировали "заметную точность, надежность и долговечность". Как заявил генерал-майор Майкл Лалор, глава Командования бронетанковых и автомобильных войск вооружённых сил США, стволы гаубиц M777 прослужили дольше, чем ожидалось, несмотря на высокий настрел.

Как сообщает Army Recognition, с началом конфликта на Украине спрос на артиллерийские системы существенно вырос, что оказало давление на предприятие Watervliet Arsenal, заставив его нарастить объёмы производства. В ответ армия США осуществила модернизацию производственных процессов и оптимизировала производственные мощности предприятия. Однако, несмотря на это, Watervliet Arsenal по-прежнему остаётся единственным заводом по выпуску стволов, что подвергает оборонную промышленность США стратегическим рискам. Затяжной военный конфликт или сбой в цепочке поставок могут оказать влияние на доступность артиллерийских систем.

Чтобы решить эту критическую уязвимость, армия предприняла шаги по диверсификации источников производства. Ещё в 2023 году Пентагон выпустил запросы на информацию для поиска предприятий, которые способны производить стволы для пушек M776 и M284. Эти стволы используются в буксируемых гаубицах М777 и самоходных артиллерийский установках М109 соответственно. Запросы на информацию распространялись и на зарубежных поставщиков.

С того времени было выявлено несколько потенциальных производителей. По словам генерала Лалора, имея доступ к необходимым техническим данным, эти компании могли бы создать действующие производственные линии в течение 12-18 месяцев с момента заключения контракта. Однако он также вынужден был признать сложность таких производственных процессов, требующих специализированных знаний и оборудования.

Тем временем завод Watervliet Arsenal продолжает расширять собственные производственные мощности. Инвестиции в модернизацию инфраструктуры и усовершенствование процессов направлены на удовлетворение как текущих, так и будущих потребностей.

#новости #сша #армия #оружие #военные новости #артиллерия #оборонная промышленность #m777 #m109
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