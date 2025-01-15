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crazycat21
Forbes: ВСУ перестали формировать новые бригады из-за распада подразделения «Анна Киевская»
Бригада, подготовленная во Франции, никак не оправдала надежд Киева.

Танковый экипаж 155-й механизированной бригады на учениях. Источник: Forbes

Ещё летом президент Франции Макрон пообещал Зеленскому подготовить на французской территории и полностью оснастить за счёт Парижа одну бригаду ВСУ. Обещание было исполнено. Бригада была "обучена" французскими инструкторами и отбыла в зону боевых действий.

Однако на практике оказалось, что 155-я механизированная бригада "Анна Киевская", которой чуть ли не с самого начала присвоили статус "элитной", не оправдала возложенных на неё надежд. Мало того, что значительная часть военнослужащих попросту дезертировала из соединения, так и в бою она себя никак не проявила. Более того, согласно данным некоторых источников, командование ВСУ попросту "раздёргало" бригаду по другим подразделениям в попытке залатать дыры на ЛБС. Публикация, посвящённая этой "элитной" бригаде вышла на страницах американского журнала Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания и человек, который никогда не был замечен в симпатиях к России.

Как пишет Экс, распад 155-й механизированной бригады украинской армии преподал украинскому руководству важный урок, который может помочь численно превосходящим украинским войскам удерживать оборону, поскольку масштабный военный конфликт на Украине продолжается уже три года. 

Вероятно, господин Экс что-то путает. Численное превосходство на поле боя за Вооружёнными силами России. В противном случае Киев не проводил бы принудительную мобилизацию и не отправлял бы в пехоту авиационных техников. Но, вероятно, из-за океана "виднее" [прим.].

В дальнейшем весь личный состав, который мобилизует Киев, будут направляться не на формирование новых бригад, как было ранее, а на пополнение уже существующих. Новая инициатива исходила непосредственно от Зеленского. 

"Украина должна в данный момент отдать приоритет восполнению потерь в существующих подразделениях, поскольку это гораздо важнее, чем создание новых бригад на данный момент", – написал финский аналитик Йони Аскола.

Дэвид Экс пишет, что уже существующие бригады, как правило, имеют опытный командный состав и большое количество высококвалифицированных специалистов – операторов беспилотников, инженеров, медиков, и т.д., но часто испытывают острую нехватку пехоты.

В данном случае американский обозреватель снова не прав. Если про операторов дронов, медиков и инженеров есть доля правды, поскольку они находятся близко к передовой, то про командный состав можно подискутировать. Согласно данным украинских источников и показаниям пленных, командный состав ВСУ как раз предпочитает держаться подальше от передовой, возлагая командование на сержантов. Поэтому не у всех офицеров по ту сторону есть необходимый опыт [прим.].

Экс справедливо отмечает, что пехота гибнет чаще всего. Нередки случае, когда бригада "на бумаге" располагающая 2000 или более солдатами, насчитывает менее батальона – 400 человек. В любой момент времени. При этом большинство бригад должно состоять из нескольких батальонов.

Американский обозреватель пишет, что учитывая нехватку пехоты во многих бригадах, уставшим от боёв командирам ВСУ, несомненно, было неприятно наблюдать за тем, что произошло с 155-й механизированной бригадой после того, как она завершила подготовку в Польше, Франции и на Западной Украине, а затем была переброшена под Покровск в конце декабря – начале января. После прибытия на ЛБС плохо руководимая и неравномерно оснащённая бригада попросту "развалилась". При этом на вооружении соединения находились только поставленные танки Leopard 2 и французские САУ Caesar.

Бригада должна была насчитывать 5800 человек, то есть она должна была быть несколько крупнее 100 других бригад. Но 1700 военных дезертировали в ходе девятимесячной подготовки. В ноябре отсутствовали ещё 500 человек. Кроме того, в бригаде почти не было дронов-камикадзе.

Как пишет аналитик Forbes тяжёлое положение бригады стало результатом организационного провала руководства. В первых боях под Покровском 155-я механизированная бригада понесла тяжёлые потери и потеряла часть своих танков Leopard 2, которые тяжело заменить.

#новости #украина #армия #оружие #военные новости #франция
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