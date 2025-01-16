А его обещания названы сочетанием предвыборной риторики и непониманием неразрешимости конфликта.

Дональд Трамп. Фото: © AP Photo / Rick Scuteri

Советники избранного президента Дональда Трампа теперь признают, что на урегулирование конфликта на Украине уйдут месяцы или даже больше времени. И это является серьезной проверкой реальности его самого главного предвыборного внешнеполитического обещания – заключить мирное соглашение в первые же сутки своих президентских полномочий, сообщает Reuters.

Два советника Трампа, обсуждавших конфликт, сообщили агентству, что для разрешения конфликта может потребоваться несколько месяцев. А обещание Трампа они описали как "сочетание предвыборной болтовни и непонимания неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации".

Reuters пишет, что приведённые оценки совпадают с замечаниями, которые озвучивал новый спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлогг. Он сказал, что хотел бы найти решение для урегулирования в течение 100 дней. Однако бывший посол США на Украине Джон Хербст считает сроки, которые озвучил Келлогг, "слишком оптимистичными".

"Чтобы это сработало, Трампу необходимо убедить Путина, что у непреклонности есть и обратная сторона", – сказал Хербст.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что заключит мирное соглашение в первые же сутки своего пребывания в президентском кресле. Но в конце октября он несколько изменил свою риторику и стал говорить, что может завершить конфликт "очень быстро". А после выборов Трамп ещё дальше отошёл от своей риторики и стал говорить, что "решит" конфликт. При этом никаких сроков он уже не называет. Зато он признал, что завершить конфликт на Украине будет сложнее, чем добиться прекращения огня в Газе.

Reuters отмечает, что Россия отвергла некоторые идеи, выдвинутые советниками Трампа относительно урегулирования, как нереализуемые. За последние месяцы Россия добилась значительных успехов на поле боя. Поэтому многие аналитики утверждают, что у президента России Владимира Путина есть стимул отложить переговоры.

В данном случае необходимо отметить, что президент РФ ещё летом озвучил все условия для начала переговоров. В Киеве и Вашингтоне не услышали. А президент России ещё тогда сказал, что если переговоры начнутся, то проходить они будут с учётом реалий "на земле" [прим.].

Хербст указал на комментарии, которые ранее в этом месяце сделал посол России в ООН Василий Небензя, когда заявил, что мирные планы, выдвинутые советниками Трампа, "не представляют никакого интереса".

Reuters сообщает, что контуры мирного плана всё ещё обдумываются. Советники Трампа в целом поддерживают идею исключить возможность принятия Украины в НАТО в обозримом будущем и заморозки ЛБС. Большинство советников Трампа также поддерживают идеи о предоставлении Украине гарантий безопасности и создании демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать европейские войска.

Reuters отмечает, что до последнего времени попытки команды Трампа положить конец конфликту предпринимались с перебоями, что подчеркивает, в какой степени предвыборные обещания могут столкнуться с реальностью сложных дипломатических переговоров.