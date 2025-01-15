И обгонит, поскольку уже имеет летающие демонстраторы.

Китайский истребитель шестого поколения. Фото: Weibo

Помощник секретаря ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер предупредил, что Китай может стать первой страной, которая примет на вооружение истребители шестого поколения. Об этом сообщает Military Watch.

В декабре 2024 года были опубликованы фотографии двух летающих демонстраторов технологий шестого поколения из двух разных китайский программ. Говоря о "гонке" за право получить истребители следующего поколения, Хантер так и сказал: "Они могут нас опередить". При этом чиновник отметил, что в Пентагоне уделяют большое внимание тому, что делают китайцы. Конечно, не всё становиться достоянием общественности, потом порой возникает шок. Но, как сказал Эндрю Хантер, темп Китая "невероятно быстрый", а у Штатов просто нет времени. С точки зрения сроков ввода в эксплуатацию истребителя шестого поколения Китай выигрывает.

Предполагается, что Китай начнёт развертывать свои первые истребители шестого поколения ближе к 2030 году. В то же время конкурирующая американская программа Next Generation Air Dominance (NGAD) столкнулась с растущей неопределенностью. В течение 2024 года неоднократно поднимался вопрос о её закрытии из-за высокой стоимости. При этом отмечено, что Китай всегда выпускает боевые самолёты, затраты на разработку которых составляют лишь малую часть от затрат на разработку их американских аналогов. Например, разработка китайского истребителя пятого поколения J-20 обошлась в десять раз дешевле, чем разработка F-35. Аналогичная ситуация может сложиться и с боевым самолётом шестого поколения.

Прецедент, созданный серьёзными задержками в американских программах истребителей пятого поколения F-22 и F-35, заставил экспертов высказать серьезные опасения относительно того, смогут ли США "выкатить" истребитель шестого поколения примерно в те же сроки, что и Китай.

С начала проектирования F-35 до достижения ограниченной начальной эксплуатационной готовности в ВВС прошло пятнадцать лет. Это при том, что при разработке самолёта использовались многие самые сложные и проверенные технологии от F-22. Соответственно, как считают эксперты, не стоит ожидать, что NGAD будет принят на вооружение раньше 2040 года. Для сравнения, китайский J-20 был принят на вооружение ВВС НОАК спустя всего шесть лет после своего первого полёта, что поставило данную программу на первое место по скорости разработки среди самолётов своего поколения. И это при том, что до этого в Китае не строили самолёты 5-го поколения. Это был первый опыт.