Установка довольно компактная и позволяет быстро готовить беспилотники к запуску, а также даёт возможность расчёту быстро сменить позицию.

Пусковая установка КПУ-51 с "Ланцетом". Изображение: ZALA

Всевозможные западные эксперты и аналитики очень пристально следят за российскими оружейными разработками. Особого внимания зарубежного экспертного сообщества удостоился барражирующий боеприпас "Ланцет".

Российская оборонная компания ZALA Aero представила КПУ-51 – лёгкую и компактную пусковую установку, предназначенную для быстрого запуска барражирующих боеприпасов семейства "Ланцет". Об этом сообщает ресурс Army Recognition.

Пусковая КПУ-51 позволяет быстро и безопасно развертывать более крупные беспилотники семейства "Ланцет", особенно "Изделие 51", на безопасном расстоянии от пункта управления. Army Recognition предполагает, что новинка ещё больше изменит ситуацию на поле боя, поскольку она является оптимальным решением для нанесения точных ударов при меньшем риске для операторов на передовой.

КПУ-51 позволяет производить быстрый запуск дрона "Изделие 51", который отличается более мощной боеголовкой и увеличенным радиусом действия. Конструкция КПУ-51 ориентирована на простоту и скорость, что сокращает время, необходимое для подготовки "Ланцетов" к запуску. Конструкция пусковой достаточно компактная, что позволяет адаптировать её к любым боевым условиям, будь то городская застройка или пересечённая местность. Портативная пусковая позволяет расчёту быстро сменить позицию и гарантирует, что "Ланцет" в течение короткого времени будет готов к бою.

Пусковая установка КПУ-51 запущена в серийное производство и поставляется в Вооружённые силы РФ.