Особое внимание было уделено так называемому "германскому сценарию".

Дмитрий Медведев. Фото: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

В ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. Фантастическое обещание и нереализуемое. Затем в команде Трампа заявили, что конфликт может быть завершён в течение 100 дней и показали готовность к переговорам с Россией.

Но при этом Майк Уолтц, который после вступления Трампа в должность займёт пост советника президента США по национальной безопасности, в ходе своего интервью телеканалу ABC News ясно дал понять, что Киеву необходимо "стабилизировать" линию фронта, а для этого необходимо снизить возраст для мобилизации до 18 лет. И лишь потом можно о чём-то договариваться.

Экспертное сообщество выдвигает различные варианты урегулирования вопроса Украины. Ситуацию в своём телеграм-канале прокомментировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что все "высосанные из пальца" сценарии урегулирования пока не стоят ничего. Но он особо отметил так называемый германский сценарий, о котором снова заговорили.

Дмитрий Анатольевич в своём посте достаточно детально разобрал ситуацию с Германией, когда ФРГ спустя несколько десятилетий смогла поглотить ГДР. При этом он особо отметил, что у немцев было желание воссоединить свою страну на фоне бессилия советских руководителей.

Также Медведев сказал, что Россия никому ничего отдавать не намерена. Он прямо указал, что новые регионы по Конституции являются российскими.