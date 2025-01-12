Киев интересуют франко-итальянские системы SAMP/T и боеприпасы к ним.

Пусковая установка из состава ЗРК SAMP/T. Фото: © AFP 2024 / THOMAS SAMSON

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко провел важные переговоры с высокопоставленной делегацией Агентства оборонной промышленности Министерства обороны Италии. Основное внимание в ходе встречи было уделено возможности использования доходов от замороженных доходов России для приобретения вооружения. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Эта инициатива является частью более масштабных усилий по дальнейшему укреплению обороноспособности Украины в условиях продолжающегося конфликта.

В министерстве обороны Украины заявили, что изъятые доходы от активов России могут быть направлены на закупку необходимого военного оборудования, в частности современных систем ПВО. В ходе переговоров итальянская делегация и украинские официальные лица изучили возможность получения Украиной дополнительных итальянских комплексов SAMP/T и сопутствующих боеприпасов. Система ПВО SAMP/T уже была развёрнута на Украине. Ранее она была поставлена Италией в сотрудничестве с Францией. Кроме того, в ходе обсуждений подчеркивалась более широкая возможность использования этих средств [доходы от активов РФ, прим.] для повышения обороноспособности Украины, поскольку она сталкивается с возросшими количеством ударов ракетами и беспилотниками со стороны России.

Пойдёт ли на такую сделку Италия? Исключать нельзя. Ведь ранее Евросоюз уже отправил первый транш из процентов от активов РФ напрямую в Киев. Поэтому в Риме могут справедливо решить, что почему бы не заработать за счёт этих процентов, направив их для оплаты заказа своей военной промышленности.