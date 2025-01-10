Обещать – не значит предоставить.

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Очередная и, возможно, последняя в таком формате встреча союзников в немецком Рамштайне, на которой обсуждалась военная помощь для Украины, прошла 9 января. Помимо министров обороны на ней присутствовал и Зеленский.

По мнению многих экспертов, последний "Рамштайн" был для Зеленского провальный. Однако последний так не считает. Он заявил, что союзники пообещали военной помощи Украине ещё на 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, Владимир Зеленский заявил, что результатом последней из серии встреч с западными союзниками Киева в Германии стали обещания предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере 2 миллиардов долларов. Отмечено, что Зеленский в ходе своего выступления на одном из украинских телеканалов после прошедшей встречи, не привёл никаких подробностей о характере этой помощи. Зато сообщил, что 34 государства обещали оказать Украине поддержку.

"У нас была очень хорошая встреча, очень хороший результат. Было 2 миллиарда долларов дополнительных пакетов поддержки для Украины", – сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-аккаунте телеканала.

Указано, что помощь охватывает противовоздушную оборону, информационные технологии, военно-воздушные и военно-морские силы, разминирование и артиллерию.

По версии Зеленского, всё это должно "усилить" Украину. При этом он не сообщил, какие именно страны взяли на себя обязательства в оказании помощи.

По данным Reuters, после встречи в Рамштайне Зеленский побывал в Риме, где встретился с премьер-министром Италией Джорджей Мелони. Со слов Зеленского, обсуждалась модернизация противовоздушной обороны [Украины, прим.].

В данном случае необходимо отметить два немаловажных момента. Во-первых, обещать – не значит предоставить. Если даже союзники и предоставят эту "помощь", то 2 миллиарда на все перечисленные сферы – капля в море. Во-вторых, Зеленский заявил, что обсуждал модернизацию противовоздушной обороны с Мелони. В данном случае, скорее всего, не обсуждал, а в свойственной для себя манере просто требовал предоставить комплексы ПВО.