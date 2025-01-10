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crazycat21
Великобритания возглавит международную коалицию, которая поставит Украине 30 тысяч дронов
Итак было понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта.

Фото: © AFP 2024 / Tolga Akmen

Международная коалиция, координируемая Великобританией и Латвией, поставит Киеву 30 тысяч новых дронов, сообщило 9 января министерство обороны Великобритании. Об этом со ссылкой на Agerpres и France Presse сообщает профильный ресурс Defense Romania.

Согласно сделанному заявлению, группа, сформированная в начале прошлого года, получила на приобретение этих дронов сумму 45 миллионов фунтов стерлингов (54 миллиона евро). Министр обороны Великобритании Джон Хили сделал это заявление в ходе встречи союзников в немецком Рамштайне, на которой присутствовал и Зеленский.

Хили также сообщил, что шесть стран, в том числе Германия, Португалия и Дания, перечислили новые взносы в Международный фонд для Украины (IFU), которым управляет Великобритания, на общую сумму 190 миллионов фунтов стерлингов (227 миллионов евро). Данный фонд, целью которого является удовлетворение потребностей Киева в оружии, уже располагает более чем 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,55 миллиарда евро).

В так называемую "коалицию дронов", которая должна организовать производство этих аппаратов в больших масштабах и по доступным ценам, входят Великобритания, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.

Лондон заявил, что новые дроны станут "вершиной" технологии с пилотированием от первого лица (FPV).

#новости #военные новости #дроны #беспилотники #коалиция дронов
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