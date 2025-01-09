А ещё министр пообещал Киеву дополнительные зенитные ракеты, которые изначально предназначались для бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что встречи в формате Рамштайн, на которых обсуждается предоставление военной помощи Украине, лучше проводить под руководством США "с прицелом" на новую администрацию Трампа. Соответствующе заявление прозвучало в Контактной группе по обороне Украины (UDCG). Об этом сообщает Reuters.

Если же Штаты решат покинуть этот формат, то союзникам придётся предпринимать другие шаги.

"И если сейчас в США решат больше не поддерживать этот формат, то нам придется принимать собственные решения", – сказал Писториус.

Министр добавил, что пока рано рассуждать о том, что может произойти с форматом Рамштайн после вступления Трампа в должность 20 января. Также он сказал, что "удивлён" тем, что Трамп не исключил использование военных и экономических мер для приобретения Гренландии, но выразил надежду, что эти слова не повлияют на современную политику Вашингтона.

"Я не знаю точно, к чему он стремится, но союзники и альянсы создаются для того, чтобы оставаться таковыми, иначе они были бы просто свободными альянсами, а не союзниками", – сказал Писториус.

Что касается поддержки Украины, то министр заявил, что Германия в кратчайшие сроки поставит дополнительные зенитные ракеты для комплексов IRIS-T, изначально предназначенные для немецкой армии, и будет придерживаться оговоренного графика самих систем.

В общем, можно сделать вывод, что европейские союзники Киева сильно запаниковали. В Европе царит неопределённость. Если Штаты при Трампе выйдут из Рамштайна, то основная нагрузка по дальнейшей поддержке Киева ляжет на Германию, но у неё самой с военными запасами дела обстоят далеко не самым лучшим образом. Вот Писториус и засуетился. Могли бы "помочь" Великобритания и Франция, но даже три страны просто не вытянут поддержание конфликта высокой интенсивности. Просто не хватит запасов и ресурсов.