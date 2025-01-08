Одно из ключевых оборонных предприятий Украины вероятно уничтожено.

Скриншот видео Минобороны РФ для иллюстрации

Вооружённые силы России методично продолжают уничтожать критически важную инфраструктуру и промышленные предприятия Украины, которые осуществляют выпуск военной техники. На этот раз удару подвергся завод «Мотор Сич» в Запорожье. Соответствующую информацию со ссылкой на местные СМИ публикуют «Военкоры Русской весны».

В опубликованном видео виден прилёт ФАБ с УМПК, горят цеха предприятия. Также указано, что местные власти сообщили о прилёте по объекту промышленной инфраструктуры.

«Мотор Сич» – украинское предприятие, которое занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. В 2019 году 50% акций завода были проданы двум компаниям из Китая. Но затем Зеленский «кинул» фирмы Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Xinwei Group, подписав указ о национализации завода. Китайская сторона подала в суд на Зеленского, СНБО Украины и СБУ, а МИД КНР потребовал от Киева учесть интересы китайских инвесторов.

Как пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны», впоследствии инвесторы из Китая подали иск в арбитражный суд в Гааге на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Скриншот видео. Источник: ТГ-канал "Военкоры Русской весны"

Необходимо отметить, что по предприятию прилетело что-то действительно мощное. Хотя это мог быть и не ФАБ.