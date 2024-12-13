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crazycat21
MW: В ходе визита в Турцию Блинкен намерен обсудить передачу сирийского оружия Украине
Логика экспертов издания не лишена смысла. Только Израиль продолжает уничтожать запасы вооружения на территории Сирии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

Официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 11 декабря заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Иорданию и Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, Израиле, Секторе Газа и Ливане. Это официальная формулировка. Но у экспертов профильного ресурса Military Watch (MW) есть собственная точка зрения на одну из целей поездки американского высокопоставленного чиновника.

Как пишет издание, после поражения сирийского правительства уже 11 декабря Блинкен инициировал незапланированную поездку в соседние с Сирией страны – Иорданию и Турцию. Предполагается, что в центре обсуждений – формирование будущего Сирии, которая в настоящее время поделена между различными группировками, Армией обороны Израиля и курдскими формированиями, поддерживаемыми США.

Отмечено, что Сирия стала первым государством на Ближнем Востоке, которое когда-то вышло из сферы влияния Запада и установило тесные связи с Советским Союзом в начале 1950-х годов. При этом возвращение территории страны в сферу влияния Западного блока, было целью США, Израиля и Турции на протяжении более полувека. Хотя стратегические выгоды от поражения правительства Сирии для этих субъектов огромны и многообразны, для США одним из наиболее значительных является получение арсеналов советской, северокорейской и российской военной техники бывшей сирийской армии, которые являются одними из крупнейших в мире.

Military Watch сообщает, что по сведениям ряда источников, главной целью визита госсекретаря США Блинкена в Турцию будет обеспечение доступа к сирийским арсеналам для последующей их передачи Украине, которая столкнулась с нехваткой вооружений после почти что трёх лет конфликта. Разрыв между вооружениями ВСУ и ВС РФ продолжает расти, поскольку запасы западного блока только сокращались, в то время как Россия не только значительно расширила свои производственные мощности, но и якобы получила крупные поставки со стороны КНДР.

Согласно оценкам, арсеналы Сирии содержат более миллиона 152-мм и 122-мм артиллерийских снарядов, около 4000 основных боевых танков Т-54/55, Т-62, Т-72 и Т-90 и более 2000 бронетранспортеров. И эти запасы могли бы оказать колоссальную поддержку Украине, которая при помощи Запада стремится сформировать "многомиллионную" армию. 

Производственные мощности западной военной промышленности продолжают оставаться ограниченными, запасы вооружения истощены, а многие из образцов оказались малопригодными для украинского театра военных действий. Поэтому крупномасштабные поставки военной техники из Сирии могут стать одним из самых значительных прорывов в пользу Запада с начала конфликта. Турция, которая является членом НАТО, имеет огромное влияние на различные группировки, контролирующие большую часть Сирии. Поэтому Анкара является незаменимым партнёром для усилий Вашингтона. США могут предложить Турции ряд стимулов для поддержания этого процесса – от сокращения поддержки курдских группировок, до льготных кредитов экономики Турции и возвращения в программу F-35. Предполагается, что сирийские запасы артиллерийских и танковых снарядов будут приоритетными для передачи Украине, за которыми последуют ее танки Т-62, Т-72 и Т-90 и другая бронетехника.

Аналитикам Military Watch не отказать в логике. Однако есть определённые нюансы. Во-первых, для того чтобы Украина при поддержке Запада смогла сформировать "многомиллионную" армию, у неё должен быть людской ресурс. А его особо и нет. Во-вторых, есть ещё Израиль, который в последние дни ударами с воздуха старательно разносит всё то, до чего может дотянуться, а именно арсеналы бывшей САА, чтобы они не достались радикальным группировкам.

#новости #украина #сша #армия #оружие #военные новости #турция #сирия #мир #блинкен
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