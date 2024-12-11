Деньги предоставлены в кредит на 30 лет под обеспечение замороженными активами России.

Здание министерства финансов США. Фото: Alex Wong / Getty Images

После начала Специальной военной операции на сопредельной территории страны коллективного Запада практически моментально "заморозили" суверенные активы России, хранившиеся на счетах зарубежных финансовых организаций. После чего западные политики стали коллективно думать, что с этими активами делать. А если переводить с дипломатического языка на общедоступный, то как их "освоить", то есть попросту украсть. В итоге придумали... Было решено предоставить Украине кредит за счёт процентов, набежавших на средства России за время "заморозки". Часть денег, если верить СМИ, уже перечислена Киеву. Об этом сообщает Reuters.

Информационное агентство пишет, что Министерство финансов США 10 декабря проинформировало о том, что перечислило американскую часть займа в размере 20 миллиардов долларов из 50-миллиардного кредита, обещанного странами Большой семёрки (G7) Украине. Кредит обеспечен замороженными суверенными активами России. Средства перечислены в посреднический фонд Всемирного банка для экономической и финансовой помощи стране.

В минфине США заявили, что перечисленные средства являются частью обязательства по предоставлению Украине займа Европейского союза в размере 20 миллиардов долларов, а также займов от стран-членов "Большой семерки" – Великобритании, Канады и Японии, которые должны "помочь" Украине в конфликте с Россией.

Reuters отмечает, выплата до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа связана с опасениями изъятия фондов новой администрацией. Ранее Трамп говорил, что быстро прекратит конфликт на Украине, но не уточнял каким образом.

Кредит в размере 50 миллиардов долларов сроком на 30 лет будет обслуживаться за счет процентных поступлений от замороженных российских суверенных активов на сумму около 300 миллиардов долларов, которые были "обездвижены" в феврале 2022 года.