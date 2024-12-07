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crazycat21
The National Interest: Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
В издании констатируют, что преимущество за российским оружием из-за мощной боевой части.

Фото: mil.ru

Какое оружие лучшее? Вопрос достаточно сложный, поскольку не всё так однозначно. Каждый тип вооружения создавался под конкретные требования, а они везде различные. 

Довольно любопытный материал, посвящённый сравнению российского и американского оружия был опубликован на страницах аналитического издания The National Interest. Между прочим, издание имеет "прописку" в США. Автором публикации является Брэндон Дж. Вайхерт, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик.

Как пишет эксперт, конфликт на Украине переопределил международную политику и безопасность способами, которые люди "ещё не до конца понимают". Системы вооружения и тактика, которые когда-то считались непременным  условием   современной войны, оказались бесполезными в нынешнем конфликте. Обе стороны активно применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые ранее не использовались. Использование беспилотников, а также противотанкового оружия с двумя боеголовками переопределило роль бронетехники в современных военных конфликтах.

Есть две системы, одна из которых принадлежит русским, а другая – украинцам (поставленная Украине НАТО), которые являются важным радикальным противотанковым оружием. У России это противотанковый ракетный комплекс "Корнет", у Украины – Javelin американского производства.

Вайхерт отмечает, что наличие такого рода оружия сильно ограничило применение танков на поле боя. Многие "списали" танк в качестве жизнеспособного оружия на поле боя. Хотя такое суждение является крайностью, необходимо понимать важность этого оружия.

ПТРК Javelin ("Копьё") является одной из лучших систем НАТО, которая была передана украинским военным еще до февраля 2022 года. Это совместная разработка американских оборонных компаний Lockheed Martin и Raytheon. В серийном производстве с 1994 года. 

Дальность стрельбы составляет от 65 до 4000 метров. Комплекс стреляет стреляет тандемной многоцелевой боеголовкой, а само оружие весит около 15,5 килограммов. Другими словами, это относительно мобильная система на поле боя, работающая по принципу "выстрелил и забыл". При этом ракета выбрасывается из пусковой установки до того, как запустится её двигатель, что позволяет оператору избежать травм от ударной волны.

ПТРК Javelin также можно устанавливать на различную технику и катера. Оружие всепогодное, может применяться в любое время суток. Однако дым и туман, как правило,  мешают эффективному применению комплекса.

Далее Брэндон Дж. Вайхерт со ссылкой на "официальных лиц США" и американский журнал Forbes приводит статистику потерь российской техники от "Джавелинов". Приводить их смысла нет, поскольку верить таким данным нельзя.

ПТРК "Корнет" является лучшим мобильным противотанковым комплексом России. Дальность стрельбы достигает 5,5 километров (10 километров в последних модификациях). Комплекс имеет лазерное наведение и использует тандемные осколочно-фугасные противотанковые снаряды (HEAT). Эти боеприпасы специально разработаны для того, чтобы пробивать даже современную броню западных танков, использующих динамическую защиту (ERA).

"Корнет" успешно применялся во многих конфликтах по всему миру задолго до событий на Украине. Впервые это оружие было представлено Советским Союзом в 1988 году и предназначалось для борьбы с НАТО за контроль над Европой, когда холодная война перешла в горячую стадию.

ПТРК "Корнет" имеет полуавтоматическую систему наведения по лазерному лучу. Чтобы оружие было эффективным, оператор должен поддерживать линию визирования на цели на протяжении всего времени полёта ракеты. Это обеспечивает лучшую точность по сравнению с другими противотанковыми системами. 

"Корнет" весьма эффективно применяется против "многонационального" танкового парка Украины. Последняя получила достаточно много танков западного производства, которые "предположительно" совершеннее российских ОБТ. Но, как оказалось, танки советского производства, стоящие на вооружении ВСУ, показали себя намного лучше, чем "более новые" машины производства стран НАТО. 

Далее Брэндон Дж. Вайхерт приводит некоторые данные. Согласно ним, из 31 американского танка M1 Abrams 20 машин были уничтожены именно расчётами ПТРК "Корнет". Имеется одно подтверждённое уничтожение британского танка Challenger 2 при помощи такого комплекса. В то же время, по некоторым данным, было уничтожено два таких танка. В результате американский эксперт вынужден констатировать, что западные танки плохо защищены от российских ПТРК и дронов. Тандемная кумулятивная боевая часть ракеты массой 4,6 килограмма пробивает броню толщиной 1000 миллиметров. Такая ракета не оставляет шансов.

Американский эксперт отмечает, что Украина в настоящее время не может себе позволить нести потери в бронетехнике, особенно в танках. Поэтому каждое поражение, которое осуществляется при помощи ПТРК "Корнет" играет намного большее значение, нежели поражение из "Джавелина". Нынешний конфликт вдохновил Россию отдавать приоритет собственным противотанковым средствам и беспилотникам. Россия полностью адаптировалась, а её Вооружённые силы наступают. Вайхерт вынужден констатировать, что Украина не сможет этого выдержать.

Таким образом, ПТРК "Корнет" и вооружённые им подразделения имеют преимущество.

#новости #армия #оружие #ракеты #танки #военные новости #abrams #challenger 2 #javelin #птрк корнет
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