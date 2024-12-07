Количество переданных самолетов не раскрывается.

Истребители F-16 Воздушных сил Украины

Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16. Об этом в своём телеграм-канале написал президент Украины Зеленский.

Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию.

Зеленский заявил, что представленные датчанами самолёты из первой партии уже "сбивают" российские ракеты и спасают инфраструктуру. В настоящее время воздушный щит Украины усилен дополнительно. Также он не забыл поблагодарить министра обороны Дании Метте Фредериксен и её команду.

О количестве переданных датчанами самолётов во второй партии Зеленский не сообщил.

В ноябре глава датского оборонного ведомства Метте Фредериксен заявила, что её страна уже передала Украине шесть истребителей F-16 и намеревается поставить ещё тринадцать. Согласно заявлению Фредериксен, процесс передачи самолётов тесно привязан к темпам подготовки украинских пилотов.

Ранее в МИД России заявили, что передаваемые Западом истребители F-16 не станут панацей и не изменят ход боевых действий. Они будут последовательно уничтожаться Вооружёнными силами РФ. Кстати, мнения о том, что F-16 никак не помогут Киеву придерживаются и многие западные эксперты, том в числе и в США. Вероятнее всего, передача этих самолётов является просто имиджевым ходом.