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crazycat21
ВС РФ поразили два боевых самолёта ВСУ на аэродроме Умани
Сообщается, что это были МиГ-29 и Су-27.

Иллюстративное фото из открытых источников

Вооружённые силы РФ продолжают наносить высокоточные и довольно результативные удары по объектам противника. В числе приоритетных целей аэродромы, на которых рассредоточена боевая авиация ВСУ. Один из таких ударов был нанесён в ночь на 5 декабря по аэродрому в Умани Черкасской области, на котором базировались истребители 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины, а также был складирован боекомплект для самолётов. Об этом сообщил телеграм-канал "Изнанка".

В результате точечного удара бы уничтожен один многоцелевой истребитель МиГ-29, а также повреждён Су-27 из состава названной бригады. При этом отмечено, что МиГ-29 находился в режиме готовности к вылеты. На его подвесках находились четыре корректируемые авиационные бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB). Данный тип авиационных боеприпасов предназначен для нанесения высокоточных ударов по наземным целям. 

Малоразмерная бомба GBU-39 SDB имеет массу 129 килограммов. Масса боевой части в оболочке из вольфрама [для увеличения поражающего эффекта, прим.] составляет 16 килограммов. Круговое вероятное отклонение бомбы – менее 5 метров. Дальность действия составляет 110 километров. Бомба оснащена комбинированной системой наведения (INS/GPS), что позволяет поражать цели с высокой точностью при любой погоде. Боеприпасы GBU-39 SDB поставляются Киеву в рамках американской военной помощи.

Что касается истребителя Су-27 находился в ангаре и получил повреждения в результате вторичной детонации боеприпасов, складированных поблизости. 

Кроме того, в результате удара были повреждены аэродромное оборудование и инфраструктура.

Сообщается, что удар был нанесён при помощи беспилотников.

#новости #армия #оружие #авиация #военные новости #беспилотники #миг-29 #су-27
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