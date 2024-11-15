Первые артиллерийские установки прибудут только в апреле 2025 года.

Артиллерийская система RCH 155. Фото: Armasuisse

Страны коллективного Запада продолжают активно снабжать Киев различными системами вооружений. В то же время уже ни для кого не является секретом, что нынешняя Украина давно стала для западного военно-промышленного комплекса своеобразным полигоном, на котором боевую обкатку проходят новейшие и порой штучные образцы вооружения и военной техники.

Такую же обкатку в реальном бою должна была пройти и новейшая 155-мм самоходная артиллерийская установка RCH 155, разработанная немецкой оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS). Это новый образец и он не стоит на вооружении ни одной армии мира, в том числе и немецкой. Ранее Украина изъявила желание получить 18 таких систем, став первым заказчиком. Финансирование покупки должно было быть осуществлено за счёт бюджета Германии. Позднее заказ был увеличен до 54 установок, которых хватит для формирования трёх артиллерийских дивизионов. Вся техника должна быть передана до 2028 года.

Изначально предполагалось, что поставки RCH 155 начнутся в четвёртом квартале 2024 года. Однако стало известно о переносе сроков передачи первых установок. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Генеральный директор KNDS Deutschland Ральф Кетцель в интервью немецкому сайту Hartpunkt сообщил, что поставка первых RCH 155 в Украину будет отложена и состоится только в апреле 2025 года. Defence24 констатирует, что перенос сроков поставки означает и перенос сроков проверки артиллерийской системы, вызывающей споры из-за своей конструкции. Соответственно, будет отложено и переоснащение всей украинской артиллерии. Кроме того, изменение графика вызывает вопросы относительно эффективности всех поставок этих систем на Украину, а также в Швейцарию и Австрию. Ещё одним заказчиком является сама Германия.

Самоходная артиллерийская установка RCH 155 – это дистанционно управляемый боевой модуль со 155-мм гаубицей, установленный на шасси колёсного бронетранспортёра Boxer (или на другое шасси). Орудие аналогично тому, которое используется в гусеничной САУ Panzerhaubitze 2000, поэтому имеет такую же дальность стрельбы. При стрельбе штатными боеприпасами с донными газогенераторами RCH 155 поразит цель на дистанции до 40 километров. При использовании высокоточного активно-реактивного снаряда M982 Excalibur дальность стрельбы превышает 50 километров. Боевой модуль САУ полностью автоматизирован, экипаж установки в составе двух человек размещается в броневом корпусе. Теоретическая скорострельность составляет 9 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект состоит из 30 снарядов и 144 метательного заряда.