Подразделения ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по объектам ВСУ.

Скриншот видео поражения пункта дислокации ВСУ. Источник: телеграм-канал "Изнанка"

Подразделения ракетных войск и реактивная артиллерия ВС РФ продолжают наносить болезненные удары позициям ВСУ. В частности, утро 12 ноября 2014 года стало очень недобрым для батальона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 41-й механизированной бригады ВСУ, подразделения которого расположились в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области.

Как сообщает телегарам-канал "Изнанка", по расположению батальона очень результативно отработал оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В результате удара были уничтожены четыре пусковых установки контейнерного типа (для беспилотников), автомобильный транспорт повышенной проходимости в количестве 23 единиц, боевые бронированные машины в количестве 7 единиц, потери личного состава ВСУ составили более 100 человек.

Но удара "Искандера" было мало. Вслед за ним по району расположения ВСУ отработала реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" боеприпасом, оснащённым кассетной боевой частью. В результате дополнительного удара были уничтожены 5 единиц автомобильного транспорта повышенной проходимости и 2 боевых бронированных машины ВСУ.