Сама миссия "Артемида-3", запланированная на 2026 год, вероятно, состоится позже.

Изображение: NASA

Космическое агентство США (NASA) обновило список потенциальных мест высадки на Луне астронавтов миссии Artemis III ("Артемида-3"), которая запланирована на сентябрь 2026 года. Это событие станет первой высадкой людей на поверхность спутника Земли за последние пятьдесят лет [по версии США, прим.]. Соответствующую информацию приводит портал Space24.

Заявлено, что все потенциальные районы высадки астронавтов миссии Artemis III находятся на Южном полюсе Луны. Ещё в 2022 году NASA опубликовало список из тринадцати районов возможного прилунения, на этот раз их количество было сокращено до девяти.

Выбранные районы: пик у кратера Кабео, кратер Хауорт, массив Малаперт, плато Монс Мутон, гора Монс Мутон, край кратера Нобиле 1 и 2, край кратера де Герлах 2 и равнина Слейтер. Все они имеют собственные геологические особенности.

Фото: NASA

По мнению учёных, все выбранные районы могут быть богаты отложениями льда, которые находятся в постоянно затенённых кратерах. С научной точки зрения вода является ценным сырьём, поскольку лёд можно использовать для получения кислорода и водорода для систем жизнеобеспечения, а также для получения топлива. Это даёт необходимые возможности для длительного пребывания астронавтов на Луне и строительства лунной базы.

Как заявили в NASA, главными целями миссии Artemis III являются безопасная высадка на поверхность Луны и безопасное возвращение астронавтов на Землю с потрясающими научными данными. Последние будут необходимы при подготовке лунной миссии Artemis IV.

В NASA подчеркнули, что выбранные районы потенциальной высадки астронавтов представляют совершенно иную среду по сравнению с той, что была в миссии Apollo ("Аполлон"). Это древнейшие и затенённые районы Луны.

Для определения районов потенциальной высадки использовались данные Лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO). Ключевыми факторами отбора стали научный потенциал, наличие стартового окна, подходящий рельеф, уровень освещения и возможность связи с Землёй.

Точное место посадки миссии Artemis III будет определено после того, как будет выбрана дата старта. Первоначально она запланирована на конец 2026 года, но, вероятно будет перенесена. Миссии будет предшествовать миссия Artemis II (2025 год), предполагающая облёт Луны космическим кораблём "Орион" с экипажем из четырёх человек. Корабль должен приблизиться к поверхности спутника Земли на расстояние 8900 км.