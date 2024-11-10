Причина в том, что после прихода Трампа к власти в США, могут пострадать польские интересы на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться с лидерами стран Европейского союза, НАТО и Великобритании для обсуждения ситуации на Украине после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает издание Politico.

Как заявил Туск, в Варшаве он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, а встреча с британским премьер-министром Киром Стармером состоится либо в Варшаве, либо в Лондоне. Встречи с главами стран Северной Европы и Прибалтики пройдут в Стокгольме.

Со слов Туска, новый политический ландшафт, который образуется после переизбрания Трампа, становится "серьёзным вызовом для всех". Особенно если президентам России и США удастся достигнуть соглашения по Украине без участия самого Киева.

"Этот новый политический ландшафт является серьезным вызовом для всех, особенно в контексте возможного окончания конфликта", – заявил Туск.

Премьер-министр Польши отметил, что Варшава будет координировать сотрудничество с государствами, которые имеют схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию, а также на ситуацию на Украине. Туск также сказал, что уже переговорил с Макроном, Страмером и главами стран Скандинавии о том, к чему может привести потенциальный отказ США от "активной политики" на Украине.

"Никто не хочет, чтобы конфликт обострился. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это было бы фундаментальной угрозой Польше и польским интересам", – заявил он.

Официальная Варшава традиционно в своём репертуаре. У неё на Украине есть собственные интересы. Это западная часть страны – так называемые Восточные Крёсы. Впрочем, Туск сам об этом проговорился, когда сказал про "польские интересы". А якобы возможная "фундаментальная угроза" Польше является обычной отговоркой. Кроме того, Польша очень много вложила в Украину в виде "помощи" вооружениями, а цели так и не достигла.