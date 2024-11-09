Причиной политик назвал "угрозу" со стороны России.

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Susanna Pesonen / Yle

После окончания Второй мировой войны соседняя России Финляндия на протяжении десятилетий сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Правда, с 1994 года этот нейтралитет стал постепенно "таять", поскольку Финляндия присоединилась к программе "Партнёрство во имя мира", а данная программа является проектом Североатлантического альянса. С апреля 2023 года страна стала полноправным членом НАТО.

С тех пор о добрососедских отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве между Россией и Финляндией можно забыть. В соседней стране антироссийская риторика просто зашкаливает, по крайней мере среди правящих элит в Хельсинки. Ярким примером может послужить действующий президент Финляндии Александр Стубб.

В ходе своего развёрнутого интервью местной прессе политик признал, что мощная оборона страны [на границе с Россией, прим.] в течение трёх десятилетий возводилась при содействии США. При этом Стубб заявил, что финны должны быть готовы к увеличению военных расходов. По его мнению, необходимость увеличения расходов на оборону вызвана "угрозой безопасности, создаваемой Россией, и нестабильностью в мире".

"Сейчас очень вероятно, что они [расходы, прим.] вырастут. К этому нужно морально подготовиться в той или иной форме. Мы делаем это из собственных интересов. С одной стороны, из-за руководства США и Трампа, а также из-за союзников по НАТО", – заявил Стубб.

В 2024 году Финляндия уже потратила на оборонные нужды 6,5 миллиарда евро, что составляет 2,3% от ВВП страны. Таким образом, был даже превышен "целевой норматив" НАТО по военным расходам. При увеличении оборонных затрат основным бенефициаром станут США, поскольку только их военно-промышленный комплекс может выполнять крупные заказы.