Ещё один труднореализуемый проект от фирмы Lockheed Martin.

Изображение: Lockheed Martin / Skunk Works

Американская компания Skunk Works, которая является подразделением перспективных разработок оборонной корпорации Lockheed Martin предложила концептуальный проект нового малозаметного самолёта-заправщика. Воздушный танкер предназначен для одновременной заправки двух истребителей F-35A ВВС США. Об этом сообщает профильное издание Military Watch.

Впервые показанный на недавнем ежегодном форуме Ассоциации воздушных перевозок/заправщиков предлагаемый новый летательный аппарат имеет стреловидное крыло и горизонтальные стабилизаторы с наклонными килями. Сообщается, что самолёт-заправщик будет беспилотным или пилотируемым опциально.

Последний концепт далеко не единственный проект малозаметного воздушного танкера, предложенный корпорацией Lockheed Martin. Такие летательные аппараты становятся всё более востребованным активом, поскольку Пентагон всё больше сосредотачивает внимание на Тихоокеанском регионе. Этот военный театр требует от американских истребителей действовать на гораздо больших расстояниях от своих аэродромов. Эти расстояния гораздо больше тех, на которые самолёты ВВС США летают в Европе, на Ближнем Востоке или над территорией самой Америки.

Как пишет Military Watch, время представления новой концепции стелс-заправщика имеет важное значение, поскольку ВВС США в течение нескольких месяцев пересматривают свою программу истребителя шестого поколения NGAD. Данная программа направлена на создание малозаметного самолёта дальнего действия, предназначенного для завоевания господства в воздухе в Тихоокеанском регионе. Отмена программы или выбор в пользу меньших по размеру и более дешёвых самолётов приведут к тому, что истребительные подразделения по-прежнему будут зависеть от самолётов-заправщиков в крупном военном конфликте с Китаем или Северной Кореей.

Несмотря на то, что американский воздушный флот насчитывает более половины всех имеющихся в мире заправщиков, эти самолёты быстро стареют. Кроме того, они становятся всё более уязвимыми для средств поражения, поскольку Китай постоянно совершенствует свои ракеты. А тот факт, что китайские истребители имеют большую дальность полёта по сравнению с их американскими аналогами, ещё больше усугубляет ситуацию. Например, дальность полёта лучшего китайского истребителя J-20 вдвое превышает дальность полёта американских F-22 и F-35.

Беспилотный воздушный танкер, гораздо меньший по размерам, чем ныне существующие самолёты-заправщики, также позволил повысить выживаемость летательных аппаратов такого назначения.