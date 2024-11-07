Предполагается, что США переведут свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион и перестанут "защищать" Европу.

Трамп объявляет о своей победе сторонникам во Флориде. Фото: AP

После президентских выборов в США европейским странам придётся "компенсировать" потенциальный отказ Штатов от обеспечения безопасности в Европе. Соответствующее заявление 6 сентября сделали министр обороны Германии Борис Писториус и его коллега из Франции Себастьян Лекорню. Об этом сообщает Politico.

"Поскольку политические взгляды нового президента США расходятся с взглядами его предшественников, нам необходимо справиться с этой ситуацией, подготовиться к ней и подчеркнуть те усилия, которые мы уже предпринимаем", – сказал Писториус.

Как предполагается, внимание Вашингтона сместиться на Индо-Тихоокеанский регион, то есть в сторону Китая. Последний считается главным геополитическим соперником Штатов. Как считает немецкий министр, поступив так, Америка может сделать меньше в Европе [для обеспечения безопасности, прим.]. Потому Писториус предложил заполнить этот пробел для обеспечения надёжного "сдерживания".

Министры обороны Германии и Франции на пресс-конференции после встречи в Париже. Фото: Geoffroy van der Hasselt / AFP

Politico сообщает, что два министра встретились 6 ноября в Париже по инициативе немецкой стороны, чтобы обсудить последствия переизбрания Трампа. А они могут быть достаточно серьёзными для безопасности Европы и будущего всего блока НАТО.

Во время своего первого президентского срока Трамп часто обвинял европейские государства в том, что они пользуются военной мощью США и не тратят достаточно средств на оборону. Особой критике подвергалась Германия.

Оба министра обороны, чьи страны в текущем году достигли целевого показателя военных расходов в 2% от ВВП стремились продемонстрировать вклад в обеспечение безопасности Европы.

Себастьян Лекорню призвал европейские страны продолжить свои усилия по перевооружению, включая саму Францию, которая в последнее время сталкивается с серьёзными бюджетными ограничениями. Также Лекорню завил о том, что Париж будет добиваться того, чтобы Североатлантический альянс более пристально взглянул на военный вклад союзников – на наличие самолётов, кораблей и войск. По мнению политика, цифра в 2% не отражает истинное положение вещей.

"Бюджетные кривые не защищают, не сдерживают и не обороняют, реальные вклады защищают", – сказал он.

Оба министра призвали европейские страны сохранять единство и объявили, что вскоре пригласят своих итальянских, польских и британских коллег встретиться и обсудить, как действовать дальше, чтобы "укрепить суверенитет", чтобы быть в достаточной степени едиными и оставить позади эгоизм.