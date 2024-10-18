Похоже, что Германия дала согласие на сделку.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon. Фото: © Eurofighter

Турция проводит технические работы, направленные на ускорение запланированной покупки истребителей Eurofighter Typhoon, сообщил представитель министерства обороны страны. Об этом пишет агентство Reuters.

Ещё в 2023 году официальная Анкара заявила о том, что ведёт переговоры членами консорциума Eurofighter – Великобританией и Испанией, о покупке самолётов Typhoon. Переговоры велись несмотря на то, что Германия возражала против сделки. С тех пор Анкара неоднократно говорила об отсутствии прогресса в данном вопросе из-за сопротивления со стороны Берлина.

В сентябре 2024 года президент Турции Реджеп Эрдоган встречался с немецким канцлером Олафом Шольцем на полях Генеральной ассамблеи ООН. Канцлер Германии должен прибыть в Стамбул с визитом 19 октября. Предполагается, что в ходе встречи лидеров государств также будет обсуждаться и продажа самолётов.

"Ведутся технические работы по закупке истребителей Eurofighter Typhoon. Работы направлены на ускорение процесса. Никаких условий в этих работах не выдвигается", – сообщил представитель Минобороны Турции.

Недавно Турция, после длительных трудностей и переговоров, заключила сделку с США на приобретение 40 новых истребителей F-16 и 79 комплектов модернизации для аналогичных самолётов, уже стоящих на вооружении ВВС страны.

Согласно данным профильных СМИ, Анкара намеревается приобрести 40 европейских самолётов. Ряд экспертов считает, что приобретение Eurofighter Typhoon является для Турции временной мерой, направленной на поддержание боеготовности своих Военно-воздушных сил. До тех пор, пока собственный истребитель KAAN не будет принят на вооружение. Кроме того, Турция прочь получить доступ к радару с активной фазированной решёткой (АФАР). Вероятно именно такие радары будут стоять на закупаемых Eurofighter Typhoon.