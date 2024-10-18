Поставки начнутся в 2030 году.

Фото: Министерство обороны Нидерландов

Государственный секретарь по обороне Гейс Туинман 16 октября 2024 в своём письме Палате представителей Нидерландов подтвердил проект по приобретению 12 вертолётов Airbus H225M Caracal. Подписание контракта должно состояться не позднее ноября 2024 года. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Объявление свидетельствует о сокращении программы закупок, ранее планировалось приобрести 14 таких вертолётов. Корректировка внесена из-за бюджетных ограничений и особых требований сил специальных операций. В последнем случае необходима адаптация каждого вертолета к задачам элитной 300-й эскадрильи специальных операций.

Новые вертолёты должны заменить устаревшие Cougar, находящиеся в эксплуатации с 1996 года, хотя первые Caracal, как ожидается, поступят только к началу 2030 года. Завершение поставок запланировано на 2032 год, на два года позже первоначального графика.

H225M Caracal (изначально Eurocopter EC725), – это двухмоторный среднеразмерный военный вертолёт, разработанный Airbus Helicopters. Машина создана на основе модели Cougar Mk2. Caracal отвечает требованиям боевых поисково-спасательных операций, специальных операций и тактических транспортных миссий. Вертолёт впервые поднялся в воздух в 2000 году. В 2005 году он был принят на вооружение ВВС Франции. Благодаря своей универсальности и передовой авионике машина стала популярной среди военных по всему миру.

H225M Caracal может перевозить до 29 солдат или нести комбинированную нагрузку (пассажиров и груз). Максимальная грузоподъёмность вертолёта достигает 4750 килограммов при размещении груза на внешней подвеске. Вертолёт оснащён пятилопастным несущим винтом и усиленной коробкой передач, которые увеличивают грузоподъёмность, дальность и скорость полёта машины. Максимальная скорость полёта – 324 км/ч, максимальная дальность полёта с дополнительными топливными баками составляет 1200 километров, максимальная высота полёта – 6095 метров. Грузовая кабина может быть сконфигурирована для выполнения различных миссий. Например, в медицинском варианте туда вмещается до 11 носилок.

H225M Caracal, оснащённый передовой авионикой, имеет цифровую кабину с многофункциональными дисплеями, цифровую карту и систему автопилота, которая облегчает работу пилота и поддерживает операции в сложных условиях.

По данным Министерства обороны Нидерландов, решение о сокращении заказа было связано с нежеланием выходить за рамки выделенного бюджета, который составляет от 1 до 2,5 миллиарда евро. Расходы на доводку и адаптацию вертолётов под требования Сил специальных операций оказались выше, чем планировалось первоначально. Army Recognition сообщает, что в планах голландского военного ведомства заключение дополнительных контрактов на оснащение девяти вертолётов "определёнными возможностями".

Контракт на покупку вертолётов также предусматривает обучение персонала. Задержки в поставках связаны с техническим проблемами, а также высоким спросом на вертолёты Caracal на международном рынке. В министерстве обороны Нидерландов не исключают дальнейших переносов поставок, однако стараются минимизировать риски.