Стандарты вроде бы и есть, но не все страны их придерживаются.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов. Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО предпримет новые усилия по внедрению единых стандартов боеприпасов с целью снижения затрат и упрощения их использования на поле боя. Об этом сообщает Reuters.

По мнению чиновника, введение единых стандартов является не просто важным, а очень важным. Кроме того, он заявил, что необходимо и дальше наращивать военное производство, чтобы обеспечить оборону НАТО и "сдерживание".

"Стандартизация здесь также поможет, конечно, в ситуации, когда странам НАТО придется действительно вступить в войну... когда вы будете знать, что вы полностью совместимы и что существуют стандарты", – сказал Рютте.

Как пишет Reuters, страны Запада прилагают все усилия для увеличения производства боеприпасов, имеющих решающие значение на поле боя. К таковым относятся артиллерийские снаряды. Причина в том, что Украина расходует их быстрее, чем оборонные предприятия успевают производить.

Несмотря на то, что существует единый стандарт артиллерийского снаряда НАТО [в данном случае речь о калибре 155 мм, прим.], его внедрение является добровольным делом каждой страны. Несоблюдение этого стандарта привело к фрагментации рынка и затруднило поставки. В настоящее время 14 государств альянса позволяют себе отклоняться от единого стандарта.

Как заявляют эксперты, во всех гаубицах по-прежнему можно использовать различные 155-мм снаряды. Однако расчётам орудий перед стрельбой необходимо вводить поправки с учётом характеристик боеприпасов. В противном случае они рискуют промахнуться. Отклонение от цели может составить до 50-60 метров.

Таблицы стрельбы – документы, призванные предоставить характеристики снарядов, долгое время игнорировались. Теперь же Североатлантический альянс заявляет, что близок к решению данной проблемы.

Как сообщает Reuters, помимо инициативы Рютте, около десяти стран альянса, среди которых США, Великобритания и Германия, подпишут письмо о намерениях, касающееся стандартизации артиллерийских боеприпасов.