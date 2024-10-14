Манёвры продлятся две недели, в ходе них будет отработана оборона Сувалкского коридора

В Литве стартовали международные военные учения "Сильный грифон 2024" (Strong Griffin 2024) с участием военнослужащих из Польши, США и Великобритании. Соответствующую информацию опубликовало военное ведомство прибалтийской республики.

Двухнедельные манёвры, организованные пехотной бригадой "Жемайтия", будут проходить с 14 по 31 октября на военном полигоне в Побраде в непосредственной близости от границы с Белоруссией. В них задействованы 2500 литовских военных и военнослужащих союзных государств, а также 250 единиц военной техники.

Учения "Сильный грифон 2024" – это ежегодные плановые военные учения, направленные на обучение подразделений пехотной бригады "Жемайтия" планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с назначенными и союзными подразделениями.

Вооружённые силы Литвы предупредили местных жителей об интенсивном движении военной техники 14 октября по маршруту Клайпеда – Казлу-Руда, а 20 октября – по маршруту Казлу-Руда – Пабраде.

Вроде бы ничего особенного в этих манёврах. Тем более, что их заявленная цель – обучение местных сил оборонительным операциям. Но есть нюанс. С учётом того, что войска и техника сначала перебрасываются в Казлу-Руду, то становится понятным, что литовские военные совместно с союзниками тренируются оборонять так называемый Сувалкский коридор – кратчайшее расстояние между Беларусью и Калининградской областью России.