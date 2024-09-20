Бортовые комплексы обороны получат три лайнера A350.

Один из немецких правительственных A350. Фото: Lufthansa Technik

Германия установит новые системы противоракетной обороны на трёх новых пассажирских лайнерах, которые будут использоваться для перевозки высшего руководства страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Министерство обороны ФРГ должно до конца года предоставить соответствующий контракт на утверждение бюджетного комитета Бундестага. При этом источник информации не называется.

Три самолёта Airbus A350 будут оснащены инфракрасной системой на фюзеляже, которая может отключать головки самонаведения приближающихся ракет с помощью лазерных импульсов. Последний из трёх самолётов был передан люфтваффе в июне текущего года. В Германии за перевозку первых лиц страны отвечают Военно-воздушные силы [прим.]. Эти лайнеры в основном используются, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и главой немецкого МИД Анналеной Бербок.

По данным Reuters, Министерство обороны ФРГ не сразу решило прокомментировать ситуацию или дать ответ на вопрос, как защищены от ракетных атак прочие самолёты, используемые в интересах правительства.

Сообщается, что высокотехнологичный комплекс бортовой обороны, который будет установлен на правительственные A350, разработан израильской фирмой Elbit в сотрудничестве с немецкой оборонной компанией Diehl. Такими комплексами уже оснащены многие военно-транспортные самолёты. Установка комплексов будет проводиться поэтапно, чтобы не допустить одновременного вывода из эксплуатации всех трёх государственных бортов.