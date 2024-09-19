Андрюс Кубилюс ссылается на министров обороны и генералов НАТО.

Андрюс Кубилюс. Фото: Europos liaudies frakcijos Europos Parlamente nuotr.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего мандата на новый срок 17 сентября огласила свои кандидатуры на пост еврокомиссаров. На должность комиссара по обороне и космосу предложен бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

За исключением самой фон дер Ляйен и экс-премьер министра Эстонии Каи Каллас, которая уже утверждена на должность главы всей европейской дипломатии, кандидатуры всех остальных комиссаров ещё должны пройти согласование в Европарламенте. Но поскольку альтернатива персоне Кубилюса не предлагалось, то вероятность того, что он пройдёт формальную процедуру близка 100%. Таким образом, его уже можно считать комиссаром по обороне.

Не успев занять свой пост, чиновник уже успел "отличиться" довольно громким антироссийским высказыванием. Об этом сообщает Reuters.

Политик заявил, что Евросоюз должен быстро усилить свою оборону, поскольку Россия якобы будет готова к конфронтации с Европой уже через 6-8 лет.

"Министры обороны и генералы НАТО сходятся во мнении, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет. Если мы отнесемся к этим оценкам серьезно, то это время для нас, чтобы как следует подготовиться, и оно короткое. Это означает, что нам придется принимать быстрые решения, причем амбициозные решения", – сказал Кубилюс.

Как сообщает Reuters, основной задачей экс-премьера Литвы на новом посту станет стимулирование военной промышленности Евросоюза путём побуждения государств блока тратить больше средств на вооружение европейского производства и осуществление совместных закупок. Также он должен убедить оборонные компании Европы осуществлять более тесное траснграничное сотрудничество.

Андрюс Кубилюс отметил, что на посту комиссара ЕС по обороне он первым делом совместно с главой европейской дипломатии Кайей Каллас изучит, какие ресурсы необходимы Евросоюзу, чтобы быть готовым к военному вызову. Он намерен завершить "предварительное исследование" в течение первых 100 дней на своём посту. С его слов, недоинвестирование в оборону более одного триллиона евро за последние десять лет привело к тому, что европейская оборонная промышленность находится "в неудовлетворительном состоянии".

Еврокомиссия не имеет юридических полномочий на разработку оборонной политики, поэтому страны ЕС координируют свою работу с НАТО. Андрюс Кубилюс рассматривает свою деятельность как дополнение к работе блока, а не как конкуренцию с ним.

"У Европейского союза не будет планов обороны или военного руководства, как у НАТО, но у Европейского союза есть инструменты для получения большего финансирования, чего нет у НАТО", – заявил политик.

Как заявил кандидат на пост комиссара по обороне, он "был бы рад" инвестировать в европейский военно-промышленный комплекс 500 миллиардов евро, но он не знает, где взять деньги. По его версии, комиссар ЕК по обороне должен знать, как эти средства потратить, а как их получить – это дело других членов комиссии.

С учётом того, что ключевые посты в составе Еврокомиссии заняли политики из Прибалтики, ожидать улучшения отношений между ЕС и Россией в ближайшие годы не придётся.