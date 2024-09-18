Со всеми "опциями" каждый самолёт обойдётся итальянскому бюджету в 311 миллионов долларов.

Истребитель F-35A итальянских ВВС. Фото: ВВС США

Правительство Италии выделило семь миллиардов евро (7,79 миллиарда долларов) на приобретение для своих вооружённых сил дополнительных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства американской корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post со ссылкой на прессу Италии.

Если запланированная покупка будет одобрена итальянским парламентом, то в авиапарке ВВС Италии будет насчитываться 115 самолётов этого типа. В стоимость будущей сделки также включены дополнительные двигатели, сопутствующее оборудование и материально-техническая поддержка до 2035 года.

Ранее Рим уже заказал 90 истребителей F-35 в двух модификациях, включая 60 самолётов F-35A в базовой конфигурации для ВВС и по 15 машин F-35B (короткий взлёт и вертикальная посадка) для ВВС и ВМС Италии. Дополнительная покупка предусматривает поставку 15 самолетов F-35A для ВВС Италии и по пять самолетов F-35B для двух видов вооруженных сил.

Согласно данным специализированных ресурсов, отслеживающих количественный состав ВВС стран мира, на начало 2024 года в распоряжении итальянских военно-воздушных сил суммарно имелось 17 истребителей F-35A и F-35B. Ещё три самолёта F-35B имеется в распоряжении авиации ВМС.

Ранее Италия заключила контракт стоимостью 690 миллионов евро (767 миллионов долларов) на покупку 24 истребителей Eurofighter Typhoon Tranche 4, предназначенных для замены 26 самолётов Eurofighter Tranche 1. Последние должны быть сняты с вооружения в 2029 году.

Интересна стоимость запланированной покупки. Средняя цена каждого F-35 cоставит 311 миллионов долларов. Пусть даже с учётом двигателей, оборудования и техподдержки, но это всё равно очень много.