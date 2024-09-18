На Западе сами себе создали проблемы, сами себя напугали, а теперь просто боятся.

Иллюстративное фото из открытых источников

Международная обстановка оставляет желать лучшего. И на этом фоне страны коллективного Запада, которые уже не скрывают, что заинтересованы в нанесении России стратегического поражения, стали проявлять некоторые опасения. Боятся, что Россия может ответить ассиметрично и достаточно болезненно для Запада. Публикация на эту тему вышла на страницах Business Insider.

По информации издания, некий представитель НАТО издания заявил, что угроза со стороны России подводным кабелям, которые Запад использует для интернет-соединения, становится всё более серьёзной на фоне продолжающегося наблюдения за этим коммуникациями со стороны специального подводного диверсионного подразделения российского флота. Этот чиновник сообщил, что Североатлантический альянс усиливает меры по защите кабелей после сообщения о том, что они стали объектами "нападения" со стороны Главного управления глубоководных исследований МО РФ (ГУГИ).

"С началом конфликта на Украине возросли угрозы подводной инфраструктуре, включая нефте и газопроводы, а также кабели передачи данных. Союзники давно предупреждали о риске, который могут представлять для критически важной подводной инфраструктуры российские разведывательные корабли и диверсионные суда, патрулирующие подводные кабельные трассы", – заявил источник.

Ранее, 13 сентября 2024 года, два американских чиновника сообщили телеканалу CNN, что Россия "развернула" секретное подразделение, известное по аббревиатуре ГУГИ и призванное отслеживать и, возможно, уничтожать подводные кабели, на которые Запад полагается для передачи интернет-данных.

Кабели проложены по океанскому дну между Европой и Америкой. Их протяжённость составляет тысячи километров. По этим кабелям идёт передача различной информации – от обычных сообщений, до потоковых и финансовых данных.

Представитель Пентагона сообщил изданию Business Insider, что там "осведомлены" об тревожных сообщения [касающихся российской активности], но на данный момент военному ведомству США "нечего добавить".

Издание пишет, что ранее аналитики уже предупреждали о том, что незащищённые кабели, протянутые под водой на тысячи километров, якобы подвержены риску выведения из строя Россией. Ещё в годы Первой мировой войны, кабельные соединения телеграфной связи, считались военными целями. В настоящее время мир очень зависим от интернета, поэтому резко возрастает вероятность сбоев, вызванных саботажем. А поскольку отношения между Западом и Россией постоянно ухудшаются, то Кремль якобы дал понять, что эти кабели являются законной целью. Ещё в июне 2024 года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы нет причин не уничтожить подобные коммуникации в ответ на диверсию на "Северных потоках".

Business Insider сообщает, что угроза не стоит на месте. Активность ГУГИ – организации, созданной ещё в годы Холодной войны для ведения "подрывной деятельности", нарастает.

Издание приводит слова эксперта Королевского института оборонных исследований (RUSI) Сидхарта Каушала, который заявил, что основными задачами российского спецподразделения являются "наблюдение, шпионаж и саботаж". Также эксперт отметил, что ГУГИ не входит в состав ВМФ России, а имеет прямое подчинение Минобороны РФ из-за конфиденциального характера своих задач.

Подразделение располагает небольшим флотом специализированных глубоководных подводных лодок, способных работать на глубине около 2500 метров, а также судном наблюдения "Янтарь" [на самом деле это океанографическое исследовательское судно, прим.], которое было замечено вблизи чувствительных кабелей у побережья Великобритании в 2019 году.

По версии Business Insider, уже имеются доказательства того, что российское подразделение якобы могло вмешаться в функционирование коммуникаций. Эксперты утверждают, что российские военные, вероятно, сыграли определенную роль в исчезновении нескольких миль кабелей вблизи Лофотенских островов у побережья Норвегии в 2021 году.

Как заявил Сидхар Каушал, если между Россией и НАТО возникнет прямой военный конфликт, ГУГИ предпримет всё, чтобы оборвать военные кабели. Прежде всего те, которые позволяют отслеживать российские подводные лодки. Но под угрозой окажутся и гражданские коммуникационные кабели, которые могут оказаться "полезным средством целенаправленного принуждения".

Отмечено, что акт преднамеренного саботажа может привести к огромному ущербу. Недавно эксперты Центра стратегических и международных исследований из Вашингтона призвали страны Запада активизировать свои усилия по защите подводной инфраструктуры. Эксперты предупредили, что без этих усилий "риски сбоев, шпионажа и экономической нестабильности будут продолжать расти".

При этом Business Insider вынуждено констатировать, что с российскими судами, которые находятся в районах, где проложены морские кабели, ничего поделать нельзя. Причина в том, что ни одна из западных стран официально не находится в состоянии войны с Россией.