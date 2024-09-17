Сотня новых "стратегов" будет распределена между авиабазами Эллсворт, Уайтмен и Дайс.

Бомбардировщик B-21 Raider. Фото: Northrop Grumman / ВВС США

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл официально объявил, на каких американских авиационных базах будут развёрнуты новейшие стратегические бомбардировщики пятого поколения B-21 Raider производства корпорации Northrop Grumman. Об этом сообщают профильные ресурсы.

Ранее в качестве первого места дислокации новых самолётов была выбрана авиабаза Эллсворт в Южной Дакоте. Вторым и третьим местами развёртывания B-21 Raider Кендалл назвал базу ВВС Уайтмен в Миссури и базу ВВС Дайс в Техасе.

"Мы продолжаем достигать ключевых этапов в процессе производства B-21. Это дает нам гибкий стратегический сдерживающий фактор, который обеспечивает решительный ответ в случае необходимости", – заявил генерал Томас Бюссьер, глава Командования глобальных ударов ВВС.

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Rider представляет собой высокотехнологичную воздушную боевую платформу дальнего действия, предназначенную для нанесения как ядерных ударов, так и ударов конвенциональным оружием. До принятия B-21 на вооружение Командование глобальных ударов будет поддерживать свои боевые возможности за счёт имеющихся в строю малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и сверхзвуковых B-1B Lancer.

Как сообщает профильный ресурс Defence Romania, B-21 Raider – стратегический бомбардировщик нового поколения, разработанный для удовлетворения потребностей ВВС США в области дальнего удара и ядерного сдерживания. Этот стелс-бомбардировщик может нести полезную нагрузку массой 9100 кг, что делает его важным активом как для ядерных, так и для обычных операций.

По данным румынских экспертов, длина самолёта составляет 16 метров, а размах его крыльев – 40 метров. Масса пустого самолёта – 31751 кг, максимальная взлётная масса – 81647 кг. Огромная разница между массой пустого бомбардировщика и максимальной взлётной массой свидетельствует о том, что B-21 Rider может нести большую полезную нагрузку (средства поражения) на большую дистанцию благодаря приличному запасу топлива. B-21 идеально спроектирован для выполнения миссий по глубокому проникновения в зону контроля противника с максимальным использованием своих возможностей скрытности от средств ПВО.

Усовершенствованная конструкция самолёта, основанная на передовых технологиях, обеспечивает большую гибкость для интеграции перспективных видов вооружения. Соответственно, бомбардировщикам B-21 отводится важная роль стратегического сдерживания на несколько десятилетий вперёд.

ВВС США планирую принять на вооружение 100 таких самолётов. В настоящее время ведётся мелкосерийное производство B-21 Rider. Первые поставки эти бомбардировщиков в войска должны начаться с середины 2020-х годов.

Если технические данные, приведённые румынскими экспертами, соответствуют истине, то выходит, что B-21 Rider значительно меньше своего предшественника B-2 Spirit. И боевая нагрузка нового самолёта втрое меньше, чем у B-2. Максимальная боевая нагрузка B-2 изначально составляла 22739 килограммов, после модернизации она была увеличена до 27000 килограммов. Зато в качестве компенсации B-21 сможет эксплуатироваться с гораздо большего количества аэродромов.

А вообще непонятно, откуда у экспертов из Румынии точные технические данные нового американского "стратега". Ни ВВС США, ни корпорация Northrop Grumman их не афишируют.