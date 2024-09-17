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crazycat21
Defence24: Румыния подготовит группу украинских лётчиков на F-16 до конца 2024 года
На освоение нового типа летательного аппарата отводится чуть более трёх месяцев.

Голландский истребитель F-16 в учебном центре в Румынии. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Западная коалиция уже передала Киеву первую партию подержанных истребителей F-16 американского производства. Согласно разным данным, Украина получила от 6 до 10 самолётов данного типа, один из которых уже был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot, стоящим на вооружении ВСУ. Буквально на днях министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна передаст Украине несколько дополнительных F-16 до конца текущего года. Количество запланированных к передаче самолётов не разглашается "по соображениям безопасности".

Понятно, что Запад решит проблему с пополнением постоянно редеющего авиапарка Воздушных сил Украины за счёт передачи истребителей F-16, снимаемых с вооружения ВВС европейских стран. Однако у Киева есть другая проблема, которую Запад пока решить не может. У Украины нет достаточного количества подготовлённых лётчиков на иностранные самолёты. И взять их пока негде.

Помочь пытается Румыния, на территории которой с недавнего времени действует авиационный центр по подготовке пилотов на F-16, открытый при содействии западных партнёров и американской корпорации Lockheed Martin.

По данным Министерства обороны Нидерландов, очередная группа украинских пилотов F-16 приступила к обучению на румынской авиабазе недалеко от города Фетешти. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о своем разговоре с румынским коллегой и упомянул лётчиков, отправляющихся в Румынию на обучение.

Весь процесс обучения украинцев будет проходить на инфраструктуре Европейского учебного центра F-16 (EFTC). Предполагается, что это обучение будет продолжаться до конца текущего года. В настоящее время центр используется румынскими ВВС для подготовки своих лётчиков. ВВС Румынии ожидают поставку партии F-16, приобретённых у Норвегии. Для обучения лётчиков используются самолёты, предоставленные Нидерландами [прим.]. 

Как сообщает Defence24, первые F-16 уже находятся на вооружении Воздушных сил Украины. По неподтверждённой информации, они были задействованы при недавней неудачной попытке захвата российской самоподъёмной буровой установки "Крым-2".

Таким образом, если обучение украинских курсантов в учебном центре на территории Румынии уже началось, то продолжаться оно будет чуть более трёх месяцев. Остаётся непонятным, как можно переучить лётчиков на новый неизвестный тип истребителя за такой короткий срок. За это время можно освоить только взлёт, полёт по маршруту и посадку.

#новости #армия #авиация #f-16 #истребители #военные новости #самолеты #румыния #оружия
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