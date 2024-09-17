Российские атомные подводные лодки прошли подо льдами Арктики 4000 морских миль.

АПЛ "Красноярск" проекта 855М "Ясень-М". Фото: Минобороны РФ

На Западе всегда пристально следили за российским оружием, но наибольший всплеск "любопытства" со стороны западных оппонентов наблюдается именно сейчас.

Публикация, посвящённая российскому подплаву вышла на страницах профильного ресурса Army Recognition. От бельгийских экспертов не укрылись сообщения российских СМИ от 16 сентября о том, что наши атомные подводные лодки совершили подлёдный переход в водах Арктики с Северного флота в зону ответственности Тихоокеанского флота. Протяжённость маршрута составила 4000 морских миль. В сложных ледовых условиях были пройдены шесть морей.

Согласно данным Минобороны РФ, в походе принимают участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" проекта 955А "Борей-А" и атомный подводный крейсер "Красноярск" проекта 855М "Ясень-М". В настоящее время обе АПЛ в надводном положении и в боевом охранении корвета "Гремящий", а также в сопровождении спасательного буксира СБ-408 продолжают свой путь в назначенный район.

Такой длинный переход под арктическими льдами сразу двух новейших атомных субмарин – событие не рядовое. Поэтому эксперты Army Recognition решили поделиться новостью и характеристиками российских АПЛ со своей европейской аудиторией.

Как пишет издание, атомоходы проектов "Ясень-М" (885М) и "Борей-А" (955А) играют ключевую роль в модернизации ВМФ России, но они выполняют совершенно разные оперативные задачи, отражая различные требования тактической и стратегической войны.

"Ясень-М" – ударная атомная подводная лодка (ПЛАРК), вооружена крылатыми ракетами большой дальности: "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковыми "Циркон". Такая конфигурация позволяет лодке поражать различные цели – наземные, морские и даже подводные лодки противника — на значительных дистанциях. Каждая такая АПЛ несёт в своих вертикальных пусковых установках УКСК от 24 до 40 ракет различных типов. Кроме того, каждая АПЛ проекта "Ясень-М" вооружена десятью торпедными аппаратами калибра 533 мм, что существенно увеличивает возможности в ближнем бою с подводными лодками и надводными кораблями противника.

Отмечено, что основное внимание в проекте "Ясень-М" уделяется технологии скрытности. Оснащенная передовыми гидроакустическими системами, такими как МГК-600 «Иртыш-Амфора», подводная лодка имеет сферическую носовую решетку, которая повышает возможности обнаружения при сохранении минимального уровня шума. Корпус изготовлен в основном из маломагнитной стали, а методы шумоподавления, включая современный ядерный реактор четвертого поколения, минимизируют акустические сигнатуры. Предполагается, что эта АПЛ может двигаться под водой со скоростью 20-28 узлов в "бесшумном режиме", поэтому может соперничать с самыми тихими субмаринами в мире, такими как американские АПЛ класса "Вирджиния". Кроме того, реактор "Ясеня-М" рассчитан на работу на протяжении 25-30 лет без перезарядки топливом.

"Борей-А" – это подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), предназначенная для стратегического ядерного сдерживания. Лодки этого проекта созданы для того, чтобы предоставить России возможность гарантированного ответного удара в случае ядерного конфликта. Каждый "Борей-А" несёт 16 межконтинентальных баллистических ракет (БРПЛ) "Булава". В свою очередь, каждое такое изделие может быть оснащёно 6-10 боеголовками. Ракеты "Булава" приспособлены для подводного старта для защиты крейсера от немедленного обнаружения противником.

Конструкция АПЛ проекта "Борей-А" также спроектирована с упором на максимальную скрытность. Снижение шума достигается за счёт использования нового водомётного движетеля. Такое решение, впервые применяемое на российских подводных лодках, значительно снижает акустические сигнатуры, что позволяет подводному крейсеру двигаться очень тихо в толще воды.