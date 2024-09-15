К 2027 году боевая машина должна быть принята на вооружение.

Лёгкий танк Zorawar. Фото: DRDO

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) 13 сентября 2024 года объявила об успешном завершении первой фазы полевых испытаний лёгкого танка Zorawar. Испытания, проводились в сложных условиях пустынной местности и достигли всех поставленных целей, продемонстрировав возможности и точность орудия вооружения танка. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

Отмечено, что завершение первой фазы испытаний новой боевой машины является важным этапом в разработке Zorawar, который специально разработан для повышения боевого потенциала подразделений, действующих в условиях высокогорья. Разработка новой машины является частью "жизненно важных" усилий Индии по модернизации своего бронетанкового парка.

В сентябре 2022 года стало известно, что в качестве партнера по разработке нового "горного танка" была выбрана индийская компания Larsen & Toubro (L&T). Концепция боевой машины была представлена на выставке DefExpo 2022. Согласно первоначальным планам, индийская армия может принять на вооружении до 700 единиц танков Zorawar, что значительно усилит боевой потенциал подразделений в высокогорных районах, где основные боевые танки с трудом справляются с поставленными задачами.

Многочисленные предприятия, включая малые и средние, внесли свой вклад в реализацию проекта, тем самым продемонстрировав возможности оборонной промышленности Индии. После завершения всего цикла испытаний танк Zorawar будет принят на вооружение. Произойти это должно к 2027 году. Министерство обороны страны на первоначальном этапе планирует закупить 345 единиц таких боевых машин.

Zorawar назван в честь генерала Зоравара Сингха, известного полководца 19-го столетия, известного своими военными кампаниями в Ладакхе и Тибете. Название символизирует специализацию танка на боевом применении в горах.

Масса нового лёгкого танка составляет около 25 тонн. Машина отличается повышенной манёвренностью и подвижностью. Основное вооружение представлено 105-мм пушкой, размещённой в башне Cockerill 3105. Орудие отличается впечатляющей огневой мощью и предназначено для поражения бронетехники и укреплений противника. Кроме того, Zorawar может выполнять функции самоходной артиллерийской установки. Танк является авиатранспортабельным и может перевозиться военно-транспортными самолётами.

Army Recognition отмечает, что важность лёгких танков в горной войне заключается не только в их оперативных возможностях, но и в их стратегической ценности. Более легкие, более мобильные танки могут быть быстро переброшены по воздуху в спорные районы, например, к линии фактического контроля (LAC) с Китаем. Такая гибкость имеет решающее значение для поддержания сильной оборонительной позиции и реагирования на угрозы в таких регионах, как Тибет, где Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже развернула свои лёгкие танки.