Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Новый индийский лёгкий танк Zorawar успешно прошёл огневые испытания в пустыне
К 2027 году боевая машина должна быть принята на вооружение.

Лёгкий танк Zorawar. Фото: DRDO

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) 13 сентября 2024 года объявила об успешном завершении первой фазы полевых испытаний лёгкого танка Zorawar. Испытания, проводились в сложных условиях пустынной местности и достигли всех поставленных целей, продемонстрировав возможности и точность орудия вооружения танка. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

Отмечено, что завершение первой фазы испытаний новой боевой машины является важным этапом в разработке Zorawar, который специально разработан для повышения боевого потенциала подразделений, действующих в условиях высокогорья. Разработка новой машины является частью "жизненно важных" усилий Индии по модернизации своего бронетанкового парка.

В сентябре 2022 года стало известно, что в качестве партнера по разработке нового "горного танка" была выбрана индийская компания Larsen & Toubro (L&T). Концепция боевой машины была представлена на выставке DefExpo 2022. Согласно первоначальным планам, индийская армия может принять на вооружении до 700 единиц танков Zorawar, что значительно усилит боевой потенциал подразделений в высокогорных районах, где основные боевые танки с трудом справляются с поставленными задачами.

Многочисленные предприятия, включая малые и средние, внесли свой вклад в реализацию проекта, тем самым продемонстрировав возможности оборонной промышленности Индии. После завершения всего цикла испытаний танк Zorawar будет принят на вооружение. Произойти это должно к 2027 году. Министерство обороны страны на первоначальном этапе планирует закупить 345 единиц таких боевых машин.

Zorawar назван в честь генерала Зоравара Сингха, известного полководца 19-го столетия, известного своими военными кампаниями в Ладакхе и Тибете. Название символизирует специализацию танка на боевом применении в горах.

Масса нового лёгкого танка составляет около 25 тонн. Машина отличается повышенной манёвренностью и подвижностью. Основное вооружение представлено 105-мм пушкой, размещённой в башне Cockerill 3105. Орудие отличается впечатляющей огневой мощью и предназначено для поражения бронетехники и укреплений противника. Кроме того, Zorawar может выполнять функции самоходной артиллерийской установки. Танк является авиатранспортабельным и может перевозиться военно-транспортными самолётами.

Army Recognition отмечает, что важность лёгких танков в горной войне заключается не только в их оперативных возможностях, но и в их стратегической ценности. Более легкие, более мобильные танки могут быть быстро переброшены по воздуху в спорные районы, например, к линии фактического контроля (LAC) с Китаем. Такая гибкость имеет решающее значение для поддержания сильной оборонительной позиции и реагирования на угрозы в таких регионах, как Тибет, где Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже развернула свои лёгкие танки.

#новости #техника #армия #оружие #танки #индия #бронетехника #zorawar
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
1
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
10
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
16
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
1
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
7
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
11
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
+
Разработчик сравнил возможности PS5 Pro и PS5 на примере своей игры
6
Эксперты назвали три веские причины подождать iPhone 17 Air, а не гнаться за iPhone 16
+
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
2
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Эксперты протестировали PlayStation 5 Pro — 60 FPS при разрешении 1600p-2160p и поддержка 8K
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Создатель Spider-Man: Beyond the Spider-Verse прокомментировал слухи о закрытии проекта
+
Сервис "Яндекс Go" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей
3
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
2

Популярные статьи

"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
3
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
61
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
1
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
3
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
+

Сейчас обсуждают

Maxim Pavlov
19:16
Почему бы компании изготовителю перед выходом в серию не сделать это ограничение,только зашив её так ,чтоб потребитель видел и думал ,что у него 100%ый заряд. Иначе подсознательно "гонишь" что девайс...
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
Bratken
19:09
Да вряд ли. Может как-то жестче оплата будет мониториться и все такое, но не более. Т.е. какие-то куски стима отвалятся. Но сам стим не отвалится
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Дмитрий Белоногов
19:04
RX - Одна из самых долгоиграющих серий в истории, наверное, почти как 8K/9K серия зелёных. До сих пор сапфирка 588я лежит на полке, отработала без нареканий до конца 2022 года, и тянула все новинки до...
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
Мечта Шеншебека
19:00
Неожиданность будет для Меркавы.
20 сентября состоится конференции по запуску новых продуктов ROG
Sammie Vanhalen
18:48
Ага, а из Киева и Харькова постоянно подкрепления бы шли. Дураки что ли наши военные?
Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold можно случайно сломать, согнув его в неправильную сторону
Sammie Vanhalen
18:46
Зачем? Прибалтийские вымираты сами прекрасно вырождаются. У запада поэтому не было заинтересованности делать из них антироссийский кулак: не из кого. А так славяне убивают славян, что может быть прекр...
Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold можно случайно сломать, согнув его в неправильную сторону
REY_B_
18:45
На дроно-устойчивость проверяли? Или опять будет неожиданность?
20 сентября состоится конференции по запуску новых продуктов ROG
Demiurg666
18:42
Реально находятся альтернативно одарённые, которые ожидают, что им дадут денег за то, что они трогают экраны своих смартфонов? 😂
Топ-3 тапалок в Telegram, благодаря которым можно заработать
Добрый день
18:26
Итоги: я вам тут херни всякой понаписал, главное чтобы вы просмотр сгенерили и тупую рекламу в конце посмотрели.
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
Seln
18:26
В 2008-ом брал новый ниссан альмера классик за 350 тысяч. Хорошо живём.
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем