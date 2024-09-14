Российские военные продолжают уничтожать западную технику.

Установка M142 HIMARS. Фото: AFLO / Global Look Press

В последнее время армия России, благодаря слаженной работе разведчиков, артиллеристов и ракетчиков, активно "выносит" американские РСЗО. Только на Курском направлении противник потерял несколько дорогостоящих установок.

Очередная пусковая M142 HIMARS была уничтожена на Донбассе. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан".

Как говорится в сообщении, 13 сентября около 11-20 утра к востоку от Краматорска российские военные нанесли удары по позиционному району этой РСЗО. Разведывательный беспилотник засек HIMARS и сопровождавший её пикап Toyota Hilux. В момент обнаружения система залпового огня находилась в процессе перезарядки боекомплекта. Данный факт обеспечил повышенную уязвимость для атаки. Удар был комбинированным. Он наносился ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и боеприпасом УМПБ Д-30СН. Последнее изделие является межвидовым и предназначено для применения как самолётами оперативно-тактической авиации, так и для запуска из РСЗО "Торнадо-С" [прим.].

В результате поражения на месте зафиксированы возгорания и вторичная детонация. Согласно имеющимся данным, расчёт HIMARS и личный состав группы сопровождения уничтожены в полном составе.