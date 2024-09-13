Главным недостатком новой противотанковой системы является слабая броневая защита.

Противотанковая система Panzerjaeger. Фото: Rheinmetall

Недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил перспективный "истребитель танков" на колёсном шасси. Боевая машина может быть востребована бундесвером. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Футуристический концепт противотанковой системы (по-немецки Panzerjaeger), призван обеспечить сухопутным войскам Германии повышенную ситуационную осведомленность и огневое превосходство.

По данным Defense Post, ещё в 2006 году Министерство обороны расформировало подразделения истребителей танков, имевшие на вооружении установки Jaguar и KanJPz. В качестве аргумента для принятия решения об упразднении специализированных противотанковых подразделений было названо отсутствие видимой необходимости в таких силах.

Jaguar – противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) на гусеничном шасси. KanJPz – 105-мм гусеничная противотанковая САУ. Обе боевых машины были спроектированы ещё во времена холодной войны [прим.].

Однако начало российской Специальной военной операции возродило интерес к мобильным противотанковым средствам, учитывая огромный бронетанковый парк ВС РФ.

Основным вооружением нового истребителя танков, построенного на грузовой колёсной платформе 4×4, являются противотанковые управляемые ракеты Spike LR2 израильской разработки. Эти ПТУР имеют дальность пуска до 5,5 километров. На боевой машине установлены две спаренные пусковых установки с четырьмя готовыми к пуску ракетами. Дополнительное вооружение представлено пулемётом калибра 7,62 мм, размещённом в дистанционно управляемом боевом модуле Natter.

Согласно данным концерна Rheinmetall, открытая архитектура новой боевой платформы позволяет интегрировать в неё противотанковые ракеты других типов, а также барражирующие боеприпасы HERO.

Новый истребитель танков оснащён электрооптической сенсорной системой EOS500, установленной на телескопической мачте. Система предназначена для ведения разведки и обеспечивает прямой визуальный обзор с дальностью обнаружения целей более 11 километров. Кроме того, он оснащен тремя полностью интегрированными беспилотными летательными аппаратами Rheinmetall "Recce S", также известными как HERO-R, с дальностью разведки 8 километров. Зарядная станция для беспилотников находится на борту боевой машины.

Также в заводской комплект поставки входят система быстрой постановки дымовой завесы ROSY и система акустической разведки APV. APV может вычислить местоположение противника путем обнаружения звуковых "следов" запуска боеприпаса.

Как сообщает Defense Post, из достаточно тонкой брони, новая противотанковая система будет использоваться в операциях поддержки, обеспечивая огневую поддержку атакующим подразделениям, отражая контратаки или контролируя их фланги. Система будет интегрирована с наземными войсками и беспилотными системами посредством цифровых программно-определяемых радиостанций в сочетании с промежуточным программным обеспечением Tactical Core.