Недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил перспективный "истребитель танков" на колёсном шасси. Боевая машина может быть востребована бундесвером. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.
Футуристический концепт противотанковой системы (по-немецки Panzerjaeger), призван обеспечить сухопутным войскам Германии повышенную ситуационную осведомленность и огневое превосходство.
По данным Defense Post, ещё в 2006 году Министерство обороны расформировало подразделения истребителей танков, имевшие на вооружении установки Jaguar и KanJPz. В качестве аргумента для принятия решения об упразднении специализированных противотанковых подразделений было названо отсутствие видимой необходимости в таких силах.
Jaguar – противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) на гусеничном шасси. KanJPz – 105-мм гусеничная противотанковая САУ. Обе боевых машины были спроектированы ещё во времена холодной войны [прим.].
Однако начало российской Специальной военной операции возродило интерес к мобильным противотанковым средствам, учитывая огромный бронетанковый парк ВС РФ.
Основным вооружением нового истребителя танков, построенного на грузовой колёсной платформе 4×4, являются противотанковые управляемые ракеты Spike LR2 израильской разработки. Эти ПТУР имеют дальность пуска до 5,5 километров. На боевой машине установлены две спаренные пусковых установки с четырьмя готовыми к пуску ракетами. Дополнительное вооружение представлено пулемётом калибра 7,62 мм, размещённом в дистанционно управляемом боевом модуле Natter.
Согласно данным концерна Rheinmetall, открытая архитектура новой боевой платформы позволяет интегрировать в неё противотанковые ракеты других типов, а также барражирующие боеприпасы HERO.
Новый истребитель танков оснащён электрооптической сенсорной системой EOS500, установленной на телескопической мачте. Система предназначена для ведения разведки и обеспечивает прямой визуальный обзор с дальностью обнаружения целей более 11 километров. Кроме того, он оснащен тремя полностью интегрированными беспилотными летательными аппаратами Rheinmetall "Recce S", также известными как HERO-R, с дальностью разведки 8 километров. Зарядная станция для беспилотников находится на борту боевой машины.
Также в заводской комплект поставки входят система быстрой постановки дымовой завесы ROSY и система акустической разведки APV. APV может вычислить местоположение противника путем обнаружения звуковых "следов" запуска боеприпаса.
Как сообщает Defense Post, из достаточно тонкой брони, новая противотанковая система будет использоваться в операциях поддержки, обеспечивая огневую поддержку атакующим подразделениям, отражая контратаки или контролируя их фланги. Система будет интегрирована с наземными войсками и беспилотными системами посредством цифровых программно-определяемых радиостанций в сочетании с промежуточным программным обеспечением Tactical Core.