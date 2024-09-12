В космос выйдут два астронавта. В этот момент капсула Crew Dragon будет разгерметизирована.

Изображение: SpaceX

Первый частный выход в открытый космос запланирован на четверг, 12 сентября. Группа астронавтов покинет капсулу Crew Dragon для того, чтобы протестировать новую линейку скафандров в рамках самой рискованной космической миссии компании SpaceX. Об этом сообщает агентство Reuters.

На борту капсулы Crew Dragon находятся предприниматель-миллиардер, отставной военный лётчик и двое сотрудников компании SpaceX. Ракета-носитель с капсулой стартовала с космодрома во Флориде 10 сентября.

Reuters сообщает, что это последняя и самая рискованная попытка компании Илона Маска расширить границы коммерческих космических полетов.

В компании SpaceX сообщили, что прямая трансляция выхода в космос начнётся в 4-55 утра по восточному времени (08-55 по Гринвичу). Два астронавта выйдут из корабля в открытый космос, а два останутся внутри. Космический корабль Crew Dragon, находящийся на 700-километровой орбите, будет полностью разгерметизирована [капсула не имеет шлюза, прим.]. Поэтому астронавты будут полагаться исключительно на свои тонкие скафандры, разработанные SpaceX.

Джаред Айзекман, которому 41 год пилот и миллиардер, основатель компании электронных платежей Shift4 профинансировал миссию Polaris, как и свой полёт Inspiration4 совместно с SpaceX в 2021 году. Бизнесмен отказался назвать размер затрат, но, вероятно, они составили сотни миллионов долларов. Это если исходить из стоимости одного места на Crew Dragon в 55 миллионов долларов в других космических миссиях.

В состав экипажа Polaris также входят 50-летний пилот Скотт Потит, отставной подполковник ВВС США, и две сотрудницы компании SpaceX – Сара Джиллиси и Анна Менон. Первой 30 лет, второй 38 лет. Обе дамы занимают в компании должности старших инженеров.

Как сообщает Reuters, во время выхода в открытый космос Айзекман и Джиллис покинут Crew Dragon, пристегнутые кислородным шлангом, а Потит и Менон останутся внутри. Ранее выход в открытый космос совершали только правительственные астронавты, прошедшие многолетний курс подготовки.