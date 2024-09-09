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crazycat21
Разведка Германии утверждает, что за кибератаками на НАТО и ЕС стоит группировка, связанная с ГРУ РФ
По версии немецких разведчиков, российские хакеры занимаются шпионажем и саботажем.

Источник изображения: therussianamerica.com

Служба внутренней разведки Германии предупредила о кибергруппе, которая якобы относится к подразделению военной разведки МО РФ (ГРУ). Немецкие разведчики утверждают, что именно эта группа осуществляла кибератаки против стран НАТО и Евросоюза. Об этом информирует агентство Reuters.

В сообщении, опубликованном 9 сентября в социальной сети X, Федеральная служба кибербезопасности Германии (Bundesverfassungsschutz) заявила, что совместно с ФБР, американским агентством по кибербезопасности CISA, АНБ и другими зарубежными партнёрами она выносит "предупреждение" в отношении группировки, известной как UNC2589.

Как пишет Reuters, предупреждение прозвучало на фоне возросшей в Европе обеспокоенности по поводу активности предполагаемых хакеров и шпионов после начала Специальной военной операции в феврале 2022 года. Ранее Берлин уже обвинил Россию в целой серии кибератак на правящую в Германию партию социал-демократов, а также на компании, занятые в сферах логистики, обороны, аэрокосмической промышленности и информационных технологий.

В своём предупреждении немецкая разведка заявила, что хакерская группа известная как Cadet Blizzard или Ember Bear, занимается шпионажем и саботажем, взламывает веб-сайты и публикует украденные данные. По данным разведывательного агентства Германии, подразделение ГРУ, к которому относится указанная группировка, якобы известно своей "предполагаемой" причастностью бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Доказательств хакерских атак, а также доказательств причастности к ним российской военной разведки, Германия не предоставила.

#новости #политика #нато #германия #евросоюз #хакеры #разведка #шпионаж #кибератаки #компьютерная безопасность
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